I coralli sono animali highlander, antichi come i dinosauri

I coralli, vivendo in simbiosi con micro alghe, sono diventati animali 'highlander': più antichi del previsto, sono coetanei dei dinosauri e risalgono a circa160 milioni di anni fa. Meno fragili delle attese, grazie a questa loro relazione di mutuo soccorso in passato hanno superato indenni tante crisi climatiche, e potrebbero sopravvivere anche all'attuale surriscaldamento della Terra.Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, condotto dal gruppo dell'Università per la Scienza e la Tecnologia re Abdullah, in Arabia Saudita, e dell'Università di Stato della Pennsylvania, coordinato da Todd La Jeunesse e Christian Voolstra.Questi organismi in simbiosi, che gli esperti chiamanodino flagellati, sono la base delle barriere coralline. Per risalire alle loro origini, i ricercatori hanno affiancato alle tradizionali indagini morfologiche analisi genetiche comparative del loro Dna, grazie anche a modelli al computer. Dalle analisi emerge che, contrariamente a quanto si pensava, esisterebbero centinaia o addirittura migliaia di specie di questi organismi in simbiosi."La nostra ricerca indica che i coralli moderni e i loro partner, le alghe, si sono legati insieme 100 milioni di anni prima di quanto si pensasse", ha spiegato Voolstra. La presenza delle alghe, che si sono adattate a vivere dentro i coralli, garantisce loro la possibilità di ricavare energia dal Sole con la fotosintesi. Le alghe, a loro volta, ricevono protezione e nutrienti. Una strategia comune che si è rivelata vincente nei millenni. Ma che, concludono gli autori, "non deve fare abbassare la guardia sulla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici per le barriere coralline".