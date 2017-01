Mercati, i dati sul lavoro Usa non scuotono i listini

di Marzio Quaglino Borse europee deboli e apertura poco mossa a Wall Street. Per qualche minuto i dati sul lavoro negli Stati Uniti avevano portato in terreno positivo gl’indici nel Vecchio Continente. Solo Londra riesce però ora a mantenersi sopra la parità. Francoforte e Parigi procedono praticamente affiancate in calo dello 0,10%. In ribasso anche Milano (-0,13%) con le banche deboli, ad eccezione del Banco Bpm che sale del 3,19% e che dal primo giorno di quotazione il 2 Gennaio sta mettendo a segno un progresso del 27%. Protagonista della seduta è però Fiat Chrysler (+6,27%) dopo che Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il valore del titolo.Sul mercato delle materie prime il petrolio del Mare del Nord torna sotto i 57 dollari al barile.Per quanto riguarda il mercato valutario si interrompe la risalita dell’Euro nei confronti del Dollaro. Il cambio tra le due monete è indicato a quota 1,0552