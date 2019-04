Mercati I dati sull'economia tedesca spengono il rally in Europa

di Fabrizio Patti È il finito il rally delle borse europee, spinto anche ieri dai progressi dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. Progressi che continuano, tanto che è previsto l’incontro tra Trump e il vicepremier cinese Liu He.Oggi però l'attenzione è sul calo degli ordini industriali di febbraio in Germania (-4,2% su base mensile a fronte del +0,3% previsto) e sulla revisione al ribasso del Pil tedesco al +0,8% per il 2019 da parte dei principali cinque istituti di ricerca.Francoforte segna un leggero recupero rispetto alla mattina (+0,1%), Parigi perde lo 0,17%, Milano lo 0,35, appena meglio di Londra, -0,48 per cento.A Piazza Affari in difficoltà i titoli legati al petrolio: Saipem perde lo -0,82%, Eni -0,88%. Ieri è emerso che le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono superiori alle attese. Oggi il Brent scende, a 69,06 dollari.Positivi i bancari, con l'eccezione di Unicredit, -1,53%, il peggiore del Ftse Mib dopo Buzzi Unicem: secondo il Financial Times la società starebbe preparando un'offerta per la tedesca Commerzbank, che a Francoforte sale del 4%. I migliori titoli Juventus e Salvatore Ferragamo.Spread in risalita a 257 punti base, stabile il cambio euro/dollaro: 1,1229.Aggiornamento ore 12.10.