I film più attesi del 2017

di Stefano Masi L’anno Il 2017 al cinema comincia con il nuovo attesissimo filmone di Martin Scorsese, “Silence”… Bisognerà aspettare un po’ di più per “Transpoitting 2” di Danny Boyle, che in patria esce a gennaio, ma da noi non arriverà prima di marzo… I protagonisti del vecchio “Transpoitting” sono ancora sulla cresta dell’onda, ma adesso hanno cambiato business e si dedicano al porno…Dal cilindro magico della Marvel nel 2017 verrà fuori anche il nuovo film dei “Guardiani della Galassia”. L’episodio due, atteso per metà primavera, dovrebbe vedere nel cast anche Kurt Russell, accanto al truffatore dello spazio Chris Pratt, Zoe Saldana and company…L’anno nuovo ci porterà l’ottavo King Kong della storia del cinema, con la premio Oscar Brie Larson nel ruolo della bella fanciulla di cui s’invaghisce il gorillone destinato a emigrare oltreoceano…Per gli amanti dei motori ai blocchi di partenza c’è l’ottavo “Fast and Furious”. Oltre ai muscolari Vin Diesel e Dwayne Johnson nel cast anche due signore al volante, Charlize Theron ed Helen Mirren. Per i cuori teneri, invece, la Disney ha in cottura la versione live-action di “La bella e la bestia”.Johnny Depp, orfano di Tim Burton, tornerà a vestire i panni del filibustiere dark Jack Sparrow. Il nuovo episodio de “I pirati dei Caraibi”, intitolato “La vendetta di Salazar”, dovrebbe essere tra i bocconi prelibati del festival di Cannes, ma fuori concorso. Il pirata Salazar ovviamente è un fantasma, cattivissimo e con la faccia di Javier Bardem…Per i fan di Christopher Nolan, l’estate 2017 ci porterà un kolossal di guerra, “Dunkirk”, che comunque non dovrebbe essere il solito polpettone patriottico, perché Nolan viaggia su altre lunghezze d’onda. Vedremo quanto portano bene l’uniforme Tom Hardy, Kenneth Branagh e il “grande gigante gentile” Mark Rylance.A fine luglio dovrebbe arrivare “La guerra del pianeta delle scimmie”, capitolo conclusivo della nuova saga scimpanzé contro umani, con Woody Harrelson che rappresenta i nostri simili…Ma i blockbuster veri arrivano dopo l’estate. Si comincia con “Blade Runner 2049”, che Denis Villeneuve sta già preparando. I dettagli sono top secret, ma nel cast dovrebbero esserci Jared Leto e Ryan Gosling, anche se non dovrebbe mancare un posticino per il mitico Harrison Ford.Verso fine 2017 tornerà Ben Affleck vestito da pipistrello. L’ennesimo Batman s’intitola “Justice League”, con un’intera ciurma di super-eroi che dovrà vedersela con SteppenWolf. In questo cast collettivo ci sarà anche Gal Gadot, cioè Wonder Woman… Ma nel frattempo la signorina Gadot avrà già conquistato il cuore dei fan con un filmone tutto per lei: un “Wonder Woman” interpretato insieme a Robin Wright e Chris Pine, girato in parte anche in Italia, con numerose sequenze realizzate tra i sassi di Matera. Le prime immagini, presentate al Comicon di San Diego, California, promettono bene.