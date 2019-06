Milano in rialzo insieme alle altre borse europee

Condividi

di Fabrizio Patti Le borse europee ripartono al rialzo, questa mattina. Milano +0,60%, così come Parigi, Londra +0,52%, mentre Francoforte è chiusa per festività.A Piazza Affari in evidenza Mediaset, che sale del 6% dopo l'annuncio venerdì della creazione di una holding che avrà sede in Olanda.Chiudono in crescita anche le Borse asiatiche: Tokyo +1,20%, Hong Kong la migliore +2,20%. A spingerle in alto l'accordo sull'immigrazione tra Stati Uniti e Messico che scongiura una guerra di dazi. Ne beneficiano le case automobilistiche giapponesi che producono in Messico. La Cina oggi registra anche dati di export sopra le attese a maggio. I mercati reagiscono positivamente al meeting del G20 dei ministri finanziari, che si è chiuso con l'impegno a proteggere le relazioni commerciali internazionali. Durante il vertice c'è stato anche l'incontro tra il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, e il governatore della banca centrale cinese, Yi Gang.L'allentamento delle tensioni internazionali fa scendere l'oro di un punto percentuale e risalire il petrolio di mezzo punto.In Italia lo Spread riparte da 261 punti base, con rendimento al 2,37%. per Alle 10 il dato sulla produzione industriale.