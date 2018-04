La protesta I no global “strappano” il tornello sul ponte di Venezia Una trentina di persone hanno rimosso uno dei due varchi piazzati dal comune al ponte di piazzale Roma per limitare l’accesso dei turisti

#Venezia, una trentina di giovani #noglobal ha rimosso uno dei due varchi che il @comunevenezia aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava. Foto Alberto Bragaglia pic.twitter.com/eoflhaGuBO — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 29 aprile 2018

Una trentina di giovani no global hanno rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte della Costituzione (noto come Ponte di Calatrava), a piazzale Roma. La decisione era stata contestata da molti residenti e turisti, in particolare dai commercianti del centro città, mentre a difenderla è stato in particolare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che aveva invitato i turisti, soprattutto quelli che arrivano in giornata ad evitare “di arrivare in giorni da bollino nero per una maggiore vivibilità di questa città".A organizzare la manifestazione di protesta, accompagnata da cartelli con scritte come “Venezia non è un luna park”, “Venezia non è una riserva” o, in inglese, “Venice is not Veniceland”, sono state realtà del mondo “no global” attive in città come il Laboratorio Morion, lo spazio di sperimentazione artistica Sale Docks e il centro sociale Rivolta di Porto Marghera."Ripristineremo quanto prima il varco" - ha detto il comandante della Polizia municipale, Marco Agostini - già da stamane l'afflusso di turisti a Venezia si è fatto massiccio, al punto che da qualche ora sono sold out tutti i parcheggi di Piazzale Roma e le auto vengono dirottate al Tronchetto.