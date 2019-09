I ribelli yemeniti hanno rivendicato l'attacco di sabato I ribelli Houthi potrebbero attaccare ancora l'Arabia Saudita "La compagnia Aramco è ancora un obiettivo", spiega il portavoce dei miliziani sciiti

Il portavoce dei ribelli Houthi, attraverso Twitter, ha dichiarato che "Aramco, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita, è ancora un obiettivo e potrebbe essere attaccata in qualsiasi momento".I ribelli yemeniti hanno anche confermato e rivendicato l'attacco con i droni di sabato scorso agli impianti di lavorazione di Abqaiq e Khurais, nella parte orientale dell'Arabia Saudita, il complesso più grande al mondo. Riad è stata costretta a sospendere la produzione di 5,7 milioni di barili al giorno, più della metà della produzione complessiva e circa il 5% di greggio mondiale.I prezzi del petrolio sono schizzati anche per le continue tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran nel Golfo Persico, con il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha accusato Teheran per gli attacchi di sabato agli impianti petroliferi sauditi di Aramco, ma l'Iran ha negato dicendo: "Invece di accusare gli altri paesi, gli Usa prendano atto che i problemi di questa regione derivano dalla loro presenza nell'area".Il portavoce degli Houthi, Yahya Sarea, ha invitato il personale straniero a restare lontano dagli impianti della Aramco, chiedendo all'Arabia Saudita di fermare la sua "aggressione" allo Yemen. Il riferimento è all'intervento della coalizione militare guidata da Riad nel conflitto, che va avanti da quattro anni, tra ribelli sciiti e forze governative.Lo Yemen è uno dei paesi più poveri al mondo e sta vivendo una crisi umanitaria, con tre civili uccisi in media al giorno. Il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, ha detto: "L'Iran è pronto a lavorare con l'Onu e altri paesi per riportare la pace e la stabilità in Yemen e nella regione". Il popolo yemenita vive dal 2015 uno sfollamento di migliaia di persone innocenti, soprattutto bambini.