L’analisi di Federconsumatori I saldi si preannunciano in calo. Sulle spese pesa il Black Friday Meno 1,3%. E’ questa la stima per la partenza dei saldi. A cambiare le abitudini negli acquisti degli italiani ci ha pensato il Black Friday

Condividi

Dopo le ultime spese di Natale e di Capodanno occhi puntati sulla partenza dei saldi invernali. Si inizia il 2 gennaio in Sicilia, il 4 e il 5 nelle altre regioni. Un partenza che prevede già un segno meno.Secondo le rilevazioni dell' Osservatorio Nazionale Federconsumatori, a spendere sarà il 38% delle famiglie ovvero 9,3 milioni di persone ma l’andamento delle vendite dovrebbe calare dell’1,3% rispetto allo scorso anno, per una spesa media di 179,20 euro per ogni famiglia.A pesare, secondo l’associazione dei consumatori, sull'andamento delle vendite il Black Friday che avrebbe in cambiato le abitudini sullo shopping.Se prima le famiglie preferivano rimandare qualche regalo di Natale o i primi acquisti al periodo dei saldi, quest'anno ci si è pensato per tempo e tutti se, secondo le previsioni molti hanno approfittato delle promozioni del venerdì nero, con il vantaggio di avere più probabilità di aggiudicarsi il capo desiderato.