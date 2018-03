SPORT

2018/03/16 12:02

Calcio Sorteggi per Quarti di Finale Champions ed Europa League per Juventus, Roma e Lazio in tempo reale A Nyon i sorteggi per i quarti di Europa e Champions League

Condividi Gli accoppiamenti delle 8 squadre che partecipano ai Quarti di Finale di Champions sono:

Barcellona - Roma; Siviglia-Bayern; Juventus - Real Madrid; Liverpool - Manchester City.

Il sorteggio per i Quarti di Finale di Europa League:



Leipzig (Germania)-Marsiglia(Francia)

Arsenal (Inghilterra)-CSKA Mosca (Russia)

Atletico Madrid (Spagna)-Sporting CP (Portogallo)

Lazio (Italia)-Salisburgo (Austria)

