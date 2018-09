Mercati I timori per nuovi dazi indeboliscono le borse

di Marzio Quaglino I nuovi dazi per 200 miliardi di dollari che potrebbero essere inflitti dagli Stati Uniti alla Cina innervosiscono i mercati. A partire proprio dalle piazze asiatiche come Hong Kong e Shangai che perdono un punto percentuale, mentre Tokyo è oggi chiusa per festività. In Europa avvio all’insegna di un moderato ribasso. Milano cede lo 0,21% e sulla stessa linea si muovono Londra e Parigi. Solo Francoforte accusa una flessione più accentuata (-0,54%).Sul versante dei titoli di Stato lo spread riprende a scendere portandosi a 227 punti base, con il rendimento del Btp decennale è al 2,73%.Infine sul mercato valutario stabile l’euro sul dollaro con il cambio a 1,1632.Aggiornamento ore 9.20