Serie A, nona giornata Icardi-gol nel recupero, il derby è dell'Inter: Milan sconfitto 1-0 Una rete al 92' del centravanti argentino regala il successo alla squadra di Spalletti, più propositiva e pericolosa (anche un palo di De Vrij nel 1° tempo) rispetto ai rossoneri, incapaci di costruire una vera occasione

L’Inter vince nel recupero il derby numero 293 della Madonnina: Milan ko all’ultimo respiro (1-0), Maurito Icardi man of the match. Spalletti mantiene il terzo posto in classifica, Gattuso resta per ora lontano dalla vetta.Subito gol annullato al centravanti argentino per fuorigioco che c'è (check dell’arbitro Guida con il Var), poi tentativo di Politano (destro deviato da Romagnoli) e testa di Perisic smanacciata da Donnarumma. Al 30’ finisce ko Nainggolan (dentro Borja Valero) dopo un duro scontro con Biglia (ammonito), a ruota il palo nega a De Vrij (girata) la gioia del vantaggio. In offside, al 42', anche la rete di Musacchio, unico sussulto del Diavolo (troppo passivo) in un primo tempo a tinte nerazzurre. Prima dell’intervallo spreca un’ottima chance Vecino, che conclude alto all’altezza del dischetto.Ripresa deludente, a tratti soporifera. Senza fortuna i tentativi di Politano, Calhanoglu, Suso e Rodriguez (attento Handanovic). Il match sembra avviarsi sullo 0-0 ma al 92’, su cross di Vecino (Donnarumma incerto nell’uscita), Icardi di testa fa saltare il banco, regalando all’Inter un successo nel complesso meritato.