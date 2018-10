Champions, seconda giornata Nainggolan-Icardi: altra rimonta Inter, 1-2 a Eindhoven Psv in vantaggio al 27' con Rosario, ma i nerazzurri impattano con il belga e sorpassano nella ripresa con Maurito. Squadra di Spalletti prima a punteggio pieno (6 punti) con il Barcellona, che vince in casa Tottenham

Rimonta col Tottenham alla prima giornata, rimonta ad Eindhoven in casa Psv (1-2): prosegue a punteggio pieno il viaggio Champions dell’Inter di Spalletti, che vede ora decisamente più vicina la qualificazione agli ottavi. Un 'aiuto' arriva anche dal Barcellona che batte a Londra gli Spurs (2-4) nell’altra sfida del gruppo B: nerazzurri e blaugrana sono infatti a 6 punti, già ‘in fuga’.Primi venti minuti di studio o quasi, poi il match si accende. Handanovic respinge corto il tiro di Rosario deviato da Skriniar, mischione furibondo, D’Ambrosio evita di un soffio il tap-in di Pereiro (21’). Risposta nerazzurra affidata a Vecino, servito in area da Icardi (26’): il destro dell’uruguaiano finisce di una spanna sopra la traversa. Pochi secondi dopo, però, gli olandesi passano (27’): dai venti metri, Rosario lascia partire un missile imparabile che si insacca quasi sotto l’incrocio.Non fortunato Icardi al 34’, sul cross di D’Ambrosio, con la girata di testa che sfila di un soffio a lato. Maurito ci riprova al 37’ su corner di Brozovic: capocciata a botta sicura, strepitosa la parata di Zoet che salva proprio sulla linea. Al 42’ è la volta di Lozano con una punizione a giro da posizione molto decentrata: Handanovic alza in angolo con qualche patema di troppo (42’). A ruota c’è il pareggio dell’Inter (44’): Zoet respinge la botta di Asamoah, Schwaab mura il secondo tentativo di Icardi, la sfera finisce a Nainggolan che dal limite non perdona. Pari giusto alla fine di un primo tempo giocato a viso aperto ed a ritmi sostenuti.Subito brividi per l’Inter in avvio ripresa con il sinistro di Pereiro che si stampa sul palo (49’). Al 60’, però, si materializza il sorpasso nerazzurro: Icardi raccoglie il lancio di Vecino, controlla di testa in area, salta in velocità il portiere (uscita sbagliata poi scontro con Schwaab) e deposita in rete. L’argentino potrebbe far male anche al 70’ (Zoet ci mette una pezza), al 79’ è invece Handanovic a salvare la baracca con un super intervento sulla splendida rovesciata del neo entrato Malen. Game over.