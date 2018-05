Serie A Champions, l'Inter non molla: Udinese travolta al Friuli (0-4) Gara senza storia, subito indirizzata dal gol di Ranocchia. Handanovic salva su Lasagna, poi i nerazzurri dilagano con Rafinha, Icardi e Borja Valero. Espulso Fofana. Fa paura la classifica dei friulani

di Gianluca Luceri Tre punti di speranza, in chiave Champions, per l’Inter di Spalletti che liquida la malmessa Udinese alla ‘Friuli Dacia’ Arena’ (0-3) nel lunch match del 36° e terz’ultimo turno di campionato. Dopo il 3-3 di Benevento (quasi una sconfitta) che aveva interrotto l’emorragia di 11 sconfitte consecutive, la squadra del neo tecnico Tudor ripiomba nel tunnel: la classifica mette paura, anche se il calendario finale sembra dare una mano (Verona fuori, Bologna in casa).Friulani subito alle corde, con due salvataggi sulla linea (5’ e 18’) di Danilo, entrambi su Perisic, in mezzo il vantaggio nerazzurro firmato Ranocchia con un grande stacco aereo su calcio d’angolo di Brozovic (12’). Handanovic nega il pari a Lasagna, lanciato in profondità da De Paul, ma nel finale di tempo l’Inter dilaga con due belle azioni personali, quasi in fotocopia, di Rafinha (44’) e Icardi (46’). Il tutto favorito da una retroguardia bianconera molle e da un Bizzarri non impeccabile, soprattutto sullo 0-2 del brasiliano ex Barcellona. Gara virtualmente chiusa.Ripresa. Dopo un diagonale mancino di Lasagna che si perde a lato di pochissimo, sull’Udinese… diluvia: rosso all’ivoriano Fofana, con l’ausilio del Var cui ricorre Mazzoleni, per un brutto fallo su Perisic (piede a martello, entrata simile a quella di Vecino sullo juventino Mandzukic). Sotto di tre reti, e in inferiorità numerica, i padroni di casa alzano definitivamente bandiera bianca. Con il match che ormai ha già detto tutto, al 71’ c’è gloria anche per Borja Valero che firma il poker nerazzurro. L’ultimo sussulto lo regala il neo entrato Karamoh (87’): traversa piena da distanza ravvicinata.