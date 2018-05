70enne cinese senza gambe riesce a scalare l'Everest

Xia Boyu (@shanghaidaily)

Condividi

Ha 70 anni, non ha più le gambe, ma riesce ad arrivare in cima alla montagna più alta del mondo. Il cinese Xia Boyu, con entrambe le gambe amputate, è riuscito a scalare il Monte Everest.E' il primo alpinista al mondo nelle sue condizioni che è riuscito a compiere la scalata dal versante del Nepal. Prima di lui soltanto l’alpinista neozelandese Mark Inglis, anche lui senza gambe, era riuscito nel 2006 a scalare Everest passando però dal versante del Tibet.All’alpinista cinese le autorità del Nepal hanno rilasciato un permesso speciale per la sua impresa perché per motivi di sicurezza dal dicembre del 2017 sono vietate le scalate agli alpinisti con arti amputati, ai minori di 16 anni d’età, ipovedenti e scalatori solitari.Per Xia Boyu si è trattato del quinto tentativo, finalmente coronato dal successo. I precedenti sono falliti nel 2014, 2015 e 2016 rispettivamente per una slavina, un terremoto e il cattivo tempo.Xia Boyu perse entrambe le gambe a causa di congelamento durante la scalata dell'Everest nel 1975.