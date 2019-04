Rapporto Il Boeing 737 della Ethiopian cadde " per il sistema anti stallo, non per un errore umano" Pubblicato il rapporto preliminare d’inchiesta sul Boeing precipitato il 10 marzo in Etiopia. I piloti non sono riusciti ad avere la meglio contro il software anti-stallo

I piloti del Boeing 737 Max 8 che si schiantò lo scorso 10 marzo nei pressi della capitale etiope, Addis Abeba, "avevano seguito alla lettera le procedure di emergenza ma non sono riusciti a disattivare il controllo automatico" di stabilità del volo. E' quanto si legge nel rapporto preliminare sull'incidente del volo 302 della Ethiopian Airlines, costato la vita a 157 persone, tra cui otto italiani."Non si è trattato di un errore umano bensì di un difetto di software", ha dichiarato la ministra dei Trasporti, Dagmawit Moges, anticipando i risultati dell'analisi. I risultati preliminari saranno resi noti integralmente entro 26 giorni, come previsto dalla norme per le indagini sugli incidenti aerei.Il rapporto finale richiederà un anno di lavoro ma, secondo la ministra, sarà in linea con quanto già esposto.Secondo la prima ricostruzione, "il pilota ha tentato varie volte di disattivare il controllo automatico del volo, che ha spinto l'aereo in picchiata pochi minuti dopo il decollo" dall'aeroporto internazionale di Addis Abeba. La fase di decollo è stata "normale e adeguata" ma poi il pilota "ha fatto diversi tentativi di riprendere il controllo del velivolo tuttavia l'attivazione di picchiata avveniva in automatico, ha spiegato la ministra. Nel mirino risulta quindi confermato il malfunzionamento del sistema anti-stallo chiamato Mcas.Il governo etiope raccomanda quindi alla Boeing di "verificare il suo software di controllo automatico e le altre tecnologie" installate sul modello in questione. Nell'ottobre scorso un altro Boeing 737 Max 8 si è schiantato in Indonesia, con modalità simili. L'esecutivo di Addis Abeba invita inoltre le autorità di sicurezza aerea a "esaminare attentamente la tecnologia del Boeing 737 Max 8", che dopo la strage ha tutti i modelli fermi a terra in tutto il mondo.Dal rapporto non emergono dubbi sulla professionalità e sull'esperienza dell'equipaggio. "Avevano tutte le qualifiche e le certificazioni necessarie", ha assicurato la ministra. Tewolde Gebremariam, l'amministratore delegato della compagnia di bandiera etiope, la più grande d'Africa e una delle più sicure al mondo, si è detto "molto orgoglioso delle prestazioni e dell'alto livello di professionalità" dimostrato dall'equipaggio.Il sistema Mcas, elaborato per impedire all'aereo di continuare a prendere quota, è oggetto di indagini da parte della Giustizia degli Stati Uniti. Viene ritenuto alla base dello schianto di Lion Air in Indonesia dello scorso ottobre in cui sono morte 189 persone. L'incidente dell' Ethiopian Airlines ha causato perdite per quasi 13 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa (-5.33%) alla Boeing, solo il giorno dopo la tragedia.