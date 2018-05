Interviene la Russia Il Cremlino apprezza il Contratto Lega-M5s: Buon segno che si vogliano abolire sanzioni alla Russia Il governo di Putin, tra i punti di riferimento internazionali delle forze che devono formare il governo, trova un “buon segno” la richiesta di togliere le sanzioni ma serve uno “sforzo maggiore”

La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni europee alla Russia che sarebbe inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 stelle, secondo una fonte vicina al Cremlino sarebbe un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite."Non è possibile per nessuno stato membro dell'Ue decidere in modo unilaterale la fine delle sanzioni", ragiona la fonte vicina al governo di Putin, tra le ispirazioni internazionali di entrambi i probabili partner di governo, "inoltre - aggiunge - non appena si parla di ritirare le sanzioni subito si sente la voce degli Stati Uniti, che applicano pressione sui loro partner".