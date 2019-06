Il Decreto Crescita torna in Aula, oggi il voto di fiducia alla Camera

POLITICA

2019/06/21 09:30

Ex Ilva. ArcelorMittal: 'Dl Crescita pregiudica gestione stabilimento Taranto' Dl Crescita in stallo, esame rinviato a domani. Possibile rinvio in Commissione Condividi Il Governo ha posto la questione di fiducia sul Decreto Legge Crescita. Le Commissioni Bilancio e Finanze di Montecitorio hanno concluso l'esame del pacchetto di modifiche quindi il provvedimento è tornato all'esame dell'Assemblea.



Le dichiarazioni di voto sulla fiducia inizieranno nel pomeriggio. A seguire, la 'chiama' per la fiducia. Poi si procederà con l'esame degli ordini del giorno e con le dichiarazioni di voto a cui seguirà il voto finale sull'atto.



Prevista l'eventuale prosecuzione dei lavori nella giornata di sabato, anche se l'orientamento che emerge alla Camera è quello di concludere i lavori entro oggi. Una volta licenziato da Montecitorio, il Decreto passerà all'esame del Senato, per essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la sua decadenza.

