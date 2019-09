Via all'esecutivo giallo-rosso Il Governo Conte ottiene la fiducia alla Camera: 343 sì, 263 no. Di Maio: "È momento del coraggio" Bagarre a Montecitorio durante il dibattito e la replica del premier. Botta e risposta tra Conte e Lega: "Tradimento? Grande mistificazione". Molinari (Lega): ci ha raccontato balle per 14 mesi. Di Maio: "È il momento del coraggio". Zingaretti: "Passo avanti per cambiare l'Italia"

Il governo 'Conte bis', sostenuto dalla maggioranza Pd-M5S-LeU, ha incassato la fiducia della Camera con 343 Sì e 263 No. I deputati presenti erano 609, quelli votanti 606. Tre gli astenuti. La maggioranza è quindi stata fissata a 304 voti, ed è stata superata appunta con 343 Sì.E ora la parola passa al Senato."Bene la fiducia alla Camera. Massimo sostegno alle parole del pres. Conte. M5S ha idee chiare: lavoro, imprese, ambiente, scuola, famiglia sono priorità. Ma anche taglio parlamentari e revoca concessioni autostradali. È il momento di correre, è il momento del coraggio. Ci siamo!". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, su Twitter."Bene il presidente Conte e la fiducia alla Camera. Un altro passo in avanti per cambiare l’Italia e renderla più verde, giusta e competitiva". Così il segretario dem Nicola Zingaretti, su Twitter.Clima acceso alla Camera dei Deputati durante la replica del Presidente del Consiglio dopo il dibattito che ha preceduto il voto di fiuducia. Accolto da cori da stadio dai banchi della Lega Giuseppe Conte è stato più volte interrotto e ha interloquito più volte con i deputati, richiamati anche dal Presidente della Camera Fico. "Devo fare una premessa che riguarda il passato, in particolare molti interventi della Lega e Forza Italia celano forte reazioni emotive, dei veementi proclami", ha detto il presidente del Consiglio."Avete parlato di tradimento ma permettetemi di dire che conosco la vostra abilita' comunicativa ma ripetere all'infinito queste parole non potra' cambiare la realta' dei fatti: questa e' una grande mistificazione. Il fatto di pensare che una singola forza politica o addirittura il suo leader possa decidere ogni anno a suo piacimento o addirittura a suo arbitrio di poter portare il paese alle elezioni è irresponsabile", dice Conte in aula, rispondendo ai deputati di centrodestra che urlano "elezioni"."Questo governo si presenta a voi non nottetempo ma in modo lineare e trasparente. In maniera lineare M5s Pd e Leu hanno lavorato a un progetto per tutelare il bene del Paese. E ho usato non a caso due concetti: coraggio e responsabilità", continua Conte. "Nel mio intervento ho citato Hannah Arendt, che faceva distinzione tra pregiudizi e giudizi - ha ricordato Conte -. Pd e M5s si sono trovati all'opposizione e hanno dovuto superare i pregiudizi, è stata una decisione sofferta e lo capisco. Hanno dismesso i pregiudizi, consapevole che siedono qui nell'interesse degli italiani"."Il deputato Garavaglia con cui ho lavorato mesi ha usato un'espressione che considero volgare, 'volete rimanere imbullonati alle poltrone', è un'espressione che non trovo approrpriata perché per me una poltrona è un elemento di responsabilità, allora che devo pensare, che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone?"."Lo dico alla Lega: diciamo che anche con le alleanze europee non mi avete per niente aiutato, eh", dice il premier.La Camera vota la fiducia al secondo governo di Giuseppe Conte dopo che si sono concluse le dichiarazioni di voto con gli interventi dei rappresentanti dei principali gruppi parlamentari."Non avrete la fiducia di Fdi, abbiamo difficoltà a riconoscere rispetto, altro che fiducia". Così in Aula alla Camera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, Meloni ha aggiunto: "Volgare è imbullonarsi alle poltrone. E' che non capite quali siano le priorità". La parlamentare ha annunciato "un'opposizione senza sconti" nei confronti dell'esecutivo M5S-Pd, definendolo "forse il peggiore governo di politicanti terrorizzati dal giudizio popolare"."Noi non voteremo la fiducia al governo, questo esecutivo ancora una volta non nasce dalla maggioranza voluta dagli italiani, ma dalla paura di andare al voto. Abbiamo seri dubbi che questo governo possa essere all'altezza di lavorare per il paese in queste condizioni difficili". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. "Nel programma di governo troviamo un elenco di buoni propositi ma non c'e' un numero, non c'e' una copertura" ha aggiunto Gelmini "tante parole vuote e sbagliate lontane dal paese reale"."Presidente Conte, lei ha presentato un discorso serio e solido e sono le due cose di cui l'Italia ha bisogno. Ha accettato di superare la logica del contratto" basata su "interessi particolari", di un governo che era "legittimo, poi mi dovete spiegare perché è legittimo che il primo e il terzo partito si alleino mentre non è legittimo che lo facciano il primo e il secondo". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Conte II."Lei ha parlato che dietro la decisione della rottura ci sono state convenienze elettorali. Io potrei dire che sono stati i troppi no, ma non direi la verità. La verità è che un anno fa lei parlava di un governo sovranista, chiedeva la fiducia per un governo capace di cambiare gli equilibri europei. Noi ci avevamo creduto. Lei lo sapeva che era alla guida di un governo sovranista che voleva cambiare l'Europa". Lo afferma il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, in aula. "Non saprei come chiamarlo se non tradimento, incoerenza. grazie al voto dei Cinque stelle in Europa non avete cambiato niente. Ci hai raccontato balle per 14 mesi. Hai fatto l'avvocato di se stesso, non quello del popolo. Il governo Monti - aggiunge rivolto al premier Conte - è nato come il suo, con lo stesso scopo, mantenere lo status quo, per impedire che voti il popolo"."Nel programma presentato dal presidente Conte ci sono tanti punti cari al M5S, punti con i quali ci siamo presentati ai cittadini". Lo ha detto il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco D'Uva, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. "Quota 100 era uno dei punti di programma del M5S e non lo tocca nessuno, come il reddito di cittadinanza, tutti i provvedimenti cari al M5S e approvati in questi 14 mesi non saranno toccati "ha aggiunto D'Uva "dobbiamo garantire investimenti straordinari per il sud, sulle concessioni autostradali non sarà fatto nessun favore agli interessi privati"."Nelle linee programmatiche troviamo temi cari al M5S. Questo è il momento del coraggio, il coraggio di tenere la barra dritta. Quando siamo entrati ci chiamavano l'antipolitica, ma il fatto che siamo qui nell'interesse del Paese dimostra che siamo altra politica. Dichiaro il voto favorevole del M5S alla fiducia". Così il capogruppo M5S alla Camera Francesco D'Uva nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Conte II."Prima di avviare le mie comunicazioni in quest 'aula concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Repubblica il quale anche in queste ultime fasi determinanti per la vita della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento imprescindibile per tutti". Così apre il suo discorso alla Camera il premier Giuseppe Conte. Al capo dello Stato è stato tributato un lungo applauso. "Io e tutti i miei ministri - promette - prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee. "Come ha detto Saragat - cita Conte - fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano"."Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell'esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte". "Mosso dal primario obiettivo dell'Interesse nazionale ho sempre inteso il mio ruolo cercando di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte". Afferma il presidente del Consiglio. "Il programma non è una mera elencazione. E' una sintesi programmatica che disegna l'Italia del futuro, un progetto per il Paese", ha aggiunto. "Un patto politico e sociale". È quello che il governo Conte II propone oggi al Parlamento. "Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l'una con l'altra, né tanto meno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno inteso sostenere questa iniziativa. E', al contrario, una sintesi programmatica che disegna l'Italia del futuro. E' un progetto di governo del Paese, fortemente connotato sul piano politico, che preannuncia specifiche risposte alle attese e ai bisogni dei cittadini, risposte che ci impegniamo a realizzare con il lavoro e l'impegno delle donne e degli uomini che siedono qui al mio fianco"."E' un programma - ha proseguito - che ha l'ambizione di delineare la società in cui vogliamo vivere noi stessi, che abbiamo già un po' di anni sulle spalle, ma soprattutto la società che vogliamo consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti, nella consapevolezza che il "patto politico e sociale" che oggi proponiamo a voi e a tutti i cittadini, si proietta necessariamente, per essere sostenibile, in una dimensione intergenerazionale"."Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. "Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. "Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese - prosegue Conte - e nell'esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte". E' necessario recuperare "sobrietà e rigore affinché i nostri cittadini possano vedere con rinnovata fiducia nelle istituzioni". Afferma il premier. "Ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio - prosegue - misurandolo sull'esigenza della comprensione. La lingua del governo sarà una lingua "mite", perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si misurerà con l'arroganza delle nostre parole". "I cittadini ci guardano, ci ascoltano, attendono da noi una parola e un'azione all'altezza della funzione alla quale siamo chiamati", aggiunge. La lingua del governo sarà una lingua "mite", perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si misurerà con l'arroganza delle nostre parole". "I cittadini ci guardano, ci ascoltano, attendono da noi una parola e un'azione all'altezza della funzione alla quale siamo chiamati", aggiunge."Sono molte le sfide che ci attendono,a partire dalla prossima sessione di bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macro economicointernazionale caratterizzato da profonda incertezza".La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popolazione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzogiorno. Vogliamo offrire loro, come a tutti gli altri lavoratori, opportunità di lavoro, salari adeguati e condizioni di vita degne di un Paese civile, di un Paese che, fin dal 1948, ha sancito, nella propria Carta fondamentale, il diritto del lavoratore a un'esistenza libera e dignitosa. Dobbiamo perciò rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo primario obiettivo e che - purtroppo - sono riconducibili alle più varie cause"."Scarsa formazione, carente dotazione di conoscenze e di competenze, difficoltà di conciliare vita familiare e vita lavorativa" saranno al centro dell'azione di governo. "Scuole e università di qualità, asili nido e servizi alle famiglie, specialmente quelle con figli, saranno dunque le prime leve sulle quali agire. Il primo, immediato intervento sarà sugli asili nido. Questo governo si adopererà per la cancellazione totale della retta degli asili nido a partire dal 2020-2021" per i redditi più bassi."Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni operando una progressiva e inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, porteremo a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell'interesse pubblico e la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria". Afferma il premier.Il premier, evocando Roosevelt, annuncia poi l’avvio di un "green new deal per la rigenerazione urbana", un’azione articolata per lo sviluppo sostenibile che parta dalla salvaguardia dell’ambiente. Per esempio con lo stop a nuove concessioni per trivellazioni legate all'estrazione di idrocarburi, con conseguente riconversione energetica verso le fonti rinnovabili. Tra gli altri obiettivi verdi, la "protezione della biodiversità e dei mari", il contrasto ai cambiamenti climatici e l’avvio di una politica di economia circolare che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto."Nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressività della tassazione, il nostro obiettivo prioritario è ridurre le tasse sul lavoro - il cosiddetto "cuneo fiscale" - a totale vantaggio dei lavoratori, e individuare una retribuzione giusta - il cosiddetto "salario minimo". "Bisogna garantire le tutele massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"."Ci prefiggiamo di introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni: è una battaglia che vogliamo portare a termine al più presto in omaggio a tutte le donne"."Come dimostra la sensibile riduzione dei tassi rispetto ai livelli dello scorso ottobre, i mercati finanziari stanno investendo con fiducia sulla nuova fase che l'Italia sta attraversando. La diminuzione della spesa per interessi pagati sul nostro debito pubblico è una vera e propria"riforma strutturale", perché ci permette di allentare quello che è stato il maggior freno alla crescita del nostro Paese negli ultimi decenni" . Afferma Conte.Applausi fragorosi dai banchi del M5s quando il premier affronta il tema del taglio dei parlamentari: "Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è nostra intenzione chiedere l'inserimento, nel primo calendario utile della camera dei deputati, del disegno di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari". Ma puntualizza: "Questa riforma dovrà essere accompagnata da un percorso di garanzia costituzionale, per consentire a tutte le forze politiche di essere rappresentate in Parlamento".Coro "Bibbiano, Bibbiano" dai banchi di Lega e Fdi dopo il passaggio del premier Giuseppe Conte sulla riforma costituzionale con il taglio degli eletti.Conte assicura che il "processo di autonomia differenziata" sarà portato a termine, ma che sia "giusta e cooperativa", ossia con l'obiettivo di garantire ai cittadini di tutte le regioni "la medesima qualità dei servizi", in modo da non creare "un Paese e due velocità"."Il governo si impegnerà a difendere la Sanità pubblica e universale, valorizzando il merito e predisponendo un piano di assunzioni straordinarie di medici e infermieri, potenziandone i percorsi formativi"Conte sottolinea la necessità di "migliorare il patto di stabilità e di crescita e la sua applicazione, per semplificarne le regole, evitare effetti pro-ciclici, e sostenere gli investimenti a partire da quelli legati alla sostenibilità ambientale e sociale". Poi aggiunge: "Difendere l'interesse nazionale non significa abbandonarsi a sterili ripiegamenti isolazionistici. Difendere l'interesse nazionale significa, come ho sempre cercato di fare, mettere la propria Patria al di sopra di tutto e non farsi mai condizionare da pressioni di poteri economici e da indebite influenze esterne"."Questo Governo sarà anche particolarmente sensibile nella promozione del pluralismo dell'informazione. Ringrazio, in proposito, la stampa, per il suo insostituibile ruolo di 'termometro' della democrazia: la garanzia di un'informazione libera, imparziale e indipendente è uno dei nodi nevralgici che definiscono l'affidabilità e la tenuta del nostro Paese e delle sue istituzioni"."L'epocale fenomeno migratorio, va gestito con rigore e responsabilità, perseguendo una politica modulata su più livelli, basata su un approccio non più emergenziale, bensì strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone,ma che si dimostri capace di affrontare più efficacemente i temi dell'integrazione, per coloro che hanno diritto a rimanere e dei rimpatri, per coloro che non lo hanno". E annuncia "rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l’equilibrio complessivo".Il presidente del Consiglio conferma il collocamento dell'Italia nell'asse europeo e Atlantico, ribadendo l'appartenenza alla Nato. Con un'attenzione particolare al Mediterraneo, in particolare per la stabilizzazione della Libia, e ai Balcani. "Questo è lo spirito con cui intendiamo continuare a sviluppare i rapporti con i grandi attori globali, - come India, Russia e Cina - e con le aree di maggiore interesse per il nostro sistema produttivo. Tali rapporti, che - anche in prospettiva - riteniamo di fondamentale importanza, dovranno essere declinati sempre e comunque, come ho appena detto, con modalità compatibili con la nostra vocazione euro-atlantica".Il premier Giuseppe Conte invita i componenti del governo alla "sobrietà che, mi auguro, possa essere contagiosa e orientare positivamente i comportamenti dei cittadini, a iniziare dall'uso responsabile dei social-network, che non di rado diventano ricettacoli di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali".Intervenendo in aula alla Camera, Conte ha detto: "Non posso non stigmatizzare, ancora una volta, gli ignobili attacchi indirizzati, nei giorni scorsi, a due mie ministre, la senatrice Teresa Bellanova e l'onorevole Paola De Micheli, alle quali rinnovo la mia partecipe vicinanza. Questo è il momento del coraggio e della determinazione".L'intervento in aula alla Camera di Giuseppe Conte per chiedere la fiducia è durato un'ora e 25 minuti. Il discorso è stato più volte interrotto da applausi della maggioranza e contestazioni dell'opposizione. Un coro con il grido 'Poltrona, poltrona' è partito dai banchi della Lega verso la fine del discorso del premier Giuseppe Conte. Qualcuno ha invocato anche "elezioni"."Oggi si chiude la stagione della cattiveria, dell'odio e credo si possa guardare avanti. Il discorso di Conte è fortemente innovativo, riformista,progressista. Il governo è sostenuto da forze che erano avversarie: adesso ci rimbocchiamo le maniche e proviamo a fare del nostro meglio per il paese". Lo dichiara il ministro e capo delegazione del Pd al governo, Dario Franceschini, dopo il discorso di Conte. "Un'idea forte per tutti noi è quella degli asili nido gratuiti per le fasce meno abbienti", aggiunge.