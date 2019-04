Caos metropolitana a Roma Il Ministero smentisce l'Atac: "Nessun via libera a riapertura scale mobili della metro A di Roma" In una nota il ministero dei trasporti spiega che i suoi uffici sono in attesa della documentazione. Smentita dunque la previsione formulata dai tecnici Atac nel corso della Commissione Mobilità secondo cui la stazione Spagna della Metro A, alla luce dei lavori conclusi la scorsa settimana, potrebbe riaprire entro questa settimana

Nuovo capitolo nella travagliata storia delle scale mobili della metro A di Roma: dopo i guasti che hanno colpito gli impianti di Repubblica, Barberini e Piazza di Spagna le centralissime stazioni restano chiuse in attesa che gli interventi tecniche e le procedure burocratiche vengano portati a termine.In una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scrive che "è assolutamente destituito di fondamento" che l'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia "liberato" alcune scale mobili delle stazioni della metropolitana di Roma, come riportato da Franco Middei, responsabile servizi generali di Atac, nel corso della seduta della Commissione capitolina Mobilita'.Il ministero spiega che i suoi uffici sono in attesa della documentazione da parte di Atac. "Con diverse e ripetute comunicazioni e sollecitazioni, l'ultima delle quali inviata ancora il 12 aprile, sia la direzione generale competente del Mit sia l'Ustif stesso hanno richiesto ai responsabili di esercizio di Atac una dichiarazione sul rispetto dell'attuazione delle attivita' manutentive previste e "la verifica delle manutenzioni eseguite al fine di accertare che le stesse siano correttamente compiute".Ad oggi non e' pervenuto ne' all'Ustif ne' alla direzione competente del Ministero alcun riscontro da nessun Responsabile di esercizio. Documentazioni necessarie e propedeutiche perche' l'Ustif possa procedere con le verifiche e le prove funzionali straordinarie sulle scale mobili Otis delle stazioni di Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio, che sono state o saranno richieste".In particolare, prosegue la nota, "per gli impianti ripristinati in seguito ad incidenti, e' necessaria la documentazione inerente tutte le attivita' di ripristino svolte, in aggiunta a quella relativa alle operazioni previste nel piano manutentivo. Materiale piu' volte richiesto da questa amministrazione all'azienda capitolina e mai pervenuto.In virtu' di cio' non solo questa Amministrazione non ha mai dato la propria approvazione alla riapertura delle suddette scale mobili, ma sollecita nuovamente l'azienda a fornire la documentazione richiesta e necessaria per effettuare le verifiche e poter procedere con la riapertura delle stazioni metro".Smentita dunque la previsione Atac secondo cui la stazione Spagna della Metro A, alla luce dei lavori conclusi la scorsa settimana, potrebbe riaprire entro questa settimana. Previsione formulata dai tecnici Atac nel corso della Commissione Mobilita' odierna. "Dopo i controlli effettuati, la ditta Otis sabato ci ha rilasciato il visto per sottoporre a verifica Ustif 4 scale di Spagna, spero una quinta per domani", aveva spiegato Franco Middei, dirigente Atac. "Con 4 scale riconsegnate riteniamo che la stazione - aveva aggiunto - sia nelle condizioni di pianificare una riapertura. Domani o mercoledi' si svolgeranno le verifiche Ustif e quindi riteniamo di essere nelle condizioni per poter riaprire Spagna entro questa settimana".