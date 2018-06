L'allarme Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: "Sulla crisi immigrazione UE potrebbe sgretolarsi" Nel giorno del prevertice a 16 di Bruxelles, il titolare della farnesina in un'intervista lancia l'allarme sui rischi della situazione attuale: "La divisione tra gruppi di Paesi sta producendo effetti forse più dirompenti della crisi finanziaria del 2012"

"Chi vede la questione migratoria come una questione ad altissimo rischio per la tenuta dell'Unione europea drammatizza, ma potrebbe essere profeta". Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un'intervista al Messaggero. L'Europa potrebbe sgretolarsi? "Il rischio c'è. La divisione tra gruppi di Paesi, la difficoltà a trovare intese e a lavorare insieme, stanno producendo effetti forse più dirompenti della crisi finanziaria del 2012". Per il ministro degli Esteri l'Ue "potrebbe subire una battuta d'arresto rilevante. Non occorre abolire i Trattati, basterebbe renderli, di fatto, inoperanti".