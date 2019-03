Udienza con l'American Jewish Committee Il Papa riceve l'AJC: "Preoccupa recrudescenza antisemitismo" Bergoglio: "Ribadisco che per un cristiano qualsiasi forma di antisemitismo rappresenta una negazione delle proprie origini, una contraddizione assoluta"

"È per me fonte di grande preoccupazione la diffusione in più luoghi di un clima di cattiveria e rabbia, nel quale attecchiscono perversi eccessi di odio. Penso in particolare alla recrudescenza barbara, in vari Paesi, di attacchi antisemiti. Anche oggi vorrei ribadire che è necessario vigilare nei confronti di tale fenomeno. Ribadisco che per un cristiano qualsiasi forma di antisemitismo rappresenta una negazione delle proprie origini, una contraddizione assoluta". Così Papa Francesco ricevendo in udienza una delegazione dell'American Jewish Committee nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico."Dobbiamo guardare al mondo con gli occhi delle madri, con lo sguardo della pace", ha continuato il Papa, per il quale "nella lotta contro l'odio e l'antisemitismo, uno strumento importante è il dialogo interreligioso, volto a promuovere l'impegno per la pace, il rispetto reciproco, la tutela della vita, la libertà religiosa, la salvaguardia del creato. Ebrei e cristiani, inoltre, condividono un ricco patrimonio spirituale, che permette di fare tante buone cose insieme"."Siamo chiamati insieme a costruire un'atmosfera di casa, di famiglia - ha detto ancora ai rappresentanti dell'American Jewish Committee - scegliendo con tutte le forze l'amore divino, che ispira rispetto e apprezzamento per la religiosità altrui. Non è buonismo, è il nostro futuro. Sono lieto che nel corso del tempo siamo riusciti a mantenere buoni rapporti e a intensificarli ulteriormente"."Nel servizio all'umanità, così come nel nostro dialogo, attendono di essere coinvolti in maniera più intensa i giovani, desiderosi di sognare e aperti alla scoperta di nuovi ideali. Vorrei perciò sottolineare l'importanza della formazione delle future generazioni nel dialogo ebraico-cristiano. L'impegno comune nel campo dell'educazione dei giovani è inoltre uno strumento efficace per contrastare la violenza e aprire nuove vie di pace con tutti", ha concluso Francesco.