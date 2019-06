Il viaggio in Romania Il mea culpa del Papa per i rom: Perdono per le discriminazioni e le segregazioni subite Scegliere ogni giorno tra civiltà dell'odio e civiltà dell'amore, ha detto Francesco nel discorso alla comunità Rom di Blaj. Stamane la beatificazione di 7 vescovi martiri del regime "dittatoriale e ateo". Il viaggio apostolico del Pontefice si è concluso oggi

Se la Festa della Repubblica diventa un dibattito sui rom, dalla Romania, al suo ultimo appuntamento prima di ripartire per Roma, irrompe la voce di Papa Francesco. A chiedere perdono per le discriminazioni, le segregazioni, i maltrattamenti che questa popolazione ha subito nei secoli e subisce ancora. "Nel cuore porto un peso", confessa il Pontefice, ammettendo che i cattolici non sono stati estranei, nei secoli, a tanto male inflitto. Ma non si può essere cristiani e non si può essere neanche umani, avverte, se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, "prima dei nostri giudizi e pregiudizi".

"Quante volte giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con atteggiamenti che seminano odio e creano distanze! - aggiunge -Quando qualcuno viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina".

Bergoglio guarda negli occhi la comunità Barbu Lautaru di Blaj e domanda perdono in nome della Chiesa per quando, nel corso della storia, "vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello. È nell'indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori".

La mano di Caino, che uccide con sete di vendetta, è sempre in agguato. Ma ogni giorno siamo davanti a un bivio: "C'è la mano tesa e la mano che percuote. C'è l'apertura dell'incontro e la chiusura dello scontro. C'è l'accoglienza e c'è lo scarto. C'è chi vede nell'altro un fratello e chi un ostacolo sul proprio cammino". In ultima analisi, c'è la "civiltà dell'amore" e c'è "quella dell'odio", la via della riconciliazione o quella della vendetta. Senza rancori e con qualche sacrificio, il consiglio del Papa non poteva essere diverso: "Scegliamo la via di Gesù. È una via che costa fatica, ma conduce alla pace. E passa attraverso il perdono".

Stamattina la beatificazione di 7 vescovi martiri del regime "dittatoriale ed ateo"

Durante la messa celebrata con rito greco-cattolico, il pontefice stamattina ha beatificato sette vescovi martiri in Romania. Ci sono momenti della storia in cui "il peso dell'ideologia o di un regime è più forte della vita e si antepone come norma alla stessa vita e alla fede delle persone" ha detto Francesco nell'omelia. "Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente" ha commentato, ricordando che i regimi riducono o perfino cancellano ogni libertà. "Voi avete sofferto i discorsi e le azioni basati sul discredito che arrivano fino all'espulsione e all'annientamento di chi non può difendersi e mettono a tacere le voci dissonanti".



Riferendosi ai sette vescovi ha sottolineato: "Di fronte alla feroce oppressione del regime" con "grande coraggio e fortezza interiore, accettarono di essere sottoposti alla dura carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti, pur di non rinnegare l'appartenenza alla loro amata Chiesa". Il loro esempio ha lasciato alla Romania "una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in due parole: libertà e misericordia".



I nuovi regimi

Se alcuni regimi dittatoriali del passato sono stati superati, "anche oggi riappaiono nuove ideologie che, in maniera sottile, cercano di imporsi e di sradicare la nostra gente dalle sue più ricche tradizioni culturali e religiose. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuocciono, con proposte alienanti, ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini lasciandoli privi di radici da cui crescere". Così il Papa ricordato la necessità di lottare per la libertà. "Vorrei incoraggiarvi a portare la luce del Vangelo ai nostri contemporanei e a continuare a lottare, come questi Beati, contro queste nuove ideologie che sorgono. Tocca a noi adesso lottare come loro lottarono a quei tempi. Possiate essere testimoni di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni", ha esortato.



Papa Francesco nel condannare i regimi e le dittature che hanno imperversato per decenni in questa area dell'Europa non ha pronunciato la parola comunismo ma ha usato l'espressione "regime dittatoriale e ateo". Mentre ha parlato esplicitamente di "martirio sofferto sotto il comunismo" la Chiesa locale nel materiale distribuito alla stampa al seguito del Papa in Romania.

Stasera il Papa sarà Roma

Si è concluso così il viaggio apostolico di tre giorni in Romania. L'aereo papale è decollato e il suo atterraggio all'aeroporto romano di Ciampino è previsto entro le 19, per il successivo rientro in Vaticano.

Telegramma di saluto al presidente Iohannis

"Mentre lascio la Romania, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a lei, al governo e a tutto il popolo della Romania per la vostra cordiale accoglienza e generosa ospitalità. Con l'assicurazione delle mie preghiere, io invoco sulla vostra nazione le abbondanti benedizioni di Dio onnipotente". Così in un telegramma Papa Francesco si è congedato dal presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis,