"Vicino al popolo russo per l'aereo precipitato" Il Papa: "Il mondo che odia i cristiani è quello delle tenebre"

All'Angelus papa Francesco ha espresso "vive condoglianze per la triste notizia dell'aereo russo precipitato nel Mar nero". "Il signore - ha detto il Papa - conforti il caro popolo russo, e i familiari dei passeggeri, dell'equipaggio, e dell'eccellente coro della armata rossa, e la Vergine Maria sostenga le opere di soccorso attualmente in corso".Bergoglio ha ricordato che "nel 2004 il coro si esibì in Vaticano per il 26esimo anniversario del Pontificato di San Giovanni Paolo II""Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché Lui ha portato la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvage", ha affermato Papa Francesco all'Angelus dedicato al martirio di Santo Stefano. "C'è opposizione - ha osservato il Papa - tra la mentalità del Vangelo e quella mondana. Seguire Gesù vuol dire seguire la sua luce, che si è accesa nella notte di Betlemme, e abbandonare le tenebre del mondo"."Anche oggi - ha rilevato Bergoglio - la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla suprema prova del martirio". "Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede - ha denunciato - subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù! Oggi vogliamo pensare a loro ed essere vicini a loro con il nostro affetto, la nostra preghiera e anche il nostro pianto". "Vi dico una cosa: i martiri di oggi sono maggiori nel numero rispetto ai martiri dei primi secoli. Quando leggiamo la storia leggiamo tanta crudelta' verso i crstiaani, la stessa c'è oggi, ma in numero maggiore, verso i cristiani".