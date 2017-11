Unità cristiana In Ucraina sarà due volte Natale La prima il 25 dicembre, secondo il calendario gregoriano, la seconda il 7 gennaio, come da calendario giuliano festeggiato dagli ortodossi

Il Parlamento ucraino intende votare una mozione per rendere giorno festivo il 25 dicembre. Dopo la votazione, l’esito della quale si prevede scontato, sarà apportata la modifica al Codice del lavoro e la data del 25 dicembre sarà considerata giorno festivo nazionale.In tal modo in Ucraina si festeggerà il Natale due volte: il 25 dicembre, festività secondo il calendario gregoriano, e il 7 gennaio, il Natale secondo il calendario giuliano, festeggiato dagli ortodossi e dai greco-cattolici (uniati).Secondo i relatori, il riconoscimento del 25 dicembre come festività ufficiale “contribuirà all’unità cristiana di diverse confessioni e alla migliore comprensione reciproca tra di loro”.