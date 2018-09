Manifestazione dem Il Pd torna in piazza contro le politiche del governo

Condividi

Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia. Grazie a tutte e a tutti #piazzadelpopolo pic.twitter.com/sSHUKMDQeb — Maurizio Martina (@maumartina) 30 settembre 2018

Verso #PiazzadelPopolo a circa 25 anni dall’ultima partecipazione a una manifestazione. Ci vediamo lì. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 30 settembre 2018

Piazza del Popolo a Roma piena di bandiere del partito, tricolori e bandiere dell'Unione Europea per la manifestazione dem. Sono questi i tre simboli principali scelti dagli organizzatori per dire che "L'Italia non ha paura", come recita anche il claim della piazza.Un modo per rilanciare l'azione del Pd in opposizione al governo Lega-M5s, una urgenza per i dem all'indomani del via libera alla manovra del governo.In piazza sono presenti molti volontari per la campagna "Pd in ascolto", con la distribuzione di questionari sull'Italia, distribuito anche sui 200 pullman che da tutta Italia hanno portato i manifestanti nella Capitale. Il materiale raccolto verra' rielaborato in occasione del Forum nazionale del Pd del 26, 27 e 28 ottobre.