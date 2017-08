Mercati Il Pil Usa al 3% oltre le attese sostiene il rimbalzo delle borse

Condividi

di Marzio Quaglino I dati arrivati in mattinata sulla fiducia nell’economia in Eurolandia non hanno scaldato i listini. Il rimbalzo dell’apertura si è però consolidato dopo il il progresso del Pil statunitense salito nel secondo trimestre del 3% oltre le attese. Londra, Francoforte e Parigi salgono pooc sopra il mezzo punto percentuale. Sulla stessa linea si sta muovendo anche Milano con l’indice Ftse Mib a +0,42%.Tra i maggiori titoli del listino spicca il +3,88% di Buzzi, mentre in coda c’è Unicredit in calo dell’1,50%. L’effetto Pil si sente anche sul mercato valutario dove risale il dollaro. Il cambio con l’euro, dopo aver superato la soglia di 1,20 è ora sceso a 1,1923. Scende anche l’oro di 20 dollari l’oncia dopo la fiammata di ieri oltre quota 1.325.Poco mosso lo spread dopo l’andamento positivo dell’asta odierna di titoli di stato. Lo spread con i Bund tedeschi è a 171 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale si colloca al 2,08%.