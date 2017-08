Stati Uniti Il Presidente "congeda" Steven Bannon. Lo stratega di estrema destra: "La presidenza Trump è finita" "Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e Steve Bannon hanno mutualmente convenuto che oggi sarà l'ultimo giorno di Steve. Siamo grati del suo servizio e gli auguriamo il meglio", si legge in una nota. "Torno a Breitbart", annuncia Bannon

Condividi

Steve Bannon, capo stratega del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dimesso. Lo ha dichiarato Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca. "Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e Steve Bannon hanno mutualmente convenuto che oggi sarà l'ultimo giorno di Steve.Siamo grati del suo servizio e gli auguriamo il meglio", si legge in una dichiarazione dell'ufficio stampa della Casa Bianca. I media avevano riferito in precedenza, citando i funzionari dell'amministrazione, che Trump stava pensando di licenziare Bannon. Inoltre che lo stesso stratega avesse deciso di fare un passo indietro.Secondo la stampa, infatti, aveva presentato le dimissioni il 7 agosto ma l'annuncio della sua partenza è stato ritardato dagli eventi di Charlottesville. Sembra che all'origine dell'addio ci fossero scontri con alti funzionari della Casa Bianca e membri della famiglia Trump."La presidenza Trump per la quale abbiamo combattuto e vinto è finita", commenta Bannon in una intervista concessa ieri al 'Weekly Standard'. "Abbiamo ancora un enorme movimento e faremo parte di questa presidenza Trump. Ma quella presidenza è finita. Sarà qualcos'altro. Ci saranno ancora battaglie, giorni buoni e giorni brutti, ma la presidenza è finita", ha aggiunto confermando di tornare al timone di Breitbart, sito di destra di cui era ad fino allo scorso agosto."Il 7 agosto ho parlato con John Kelly (il capo di gabinetto della Casa Bianca, ndr) e con il Presidente, e ho detto loro che le mie dimissioni sarebbero state efficaci dal lunedì successivo, il 14 - ha detto - Avevo sempre programmato di restare un anno. Voglio tornare a Breitbart".