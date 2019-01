Il caso Il Senatore M5S Elio Lannutti su twitter cita i protocolli dei Savi di Sion Immediate le reazioni. Fiano (Pd): "Dove stiamo andando? Devo espatriare in quanto ebreo?" Zingaretti: "Di Maio prenda le distanze"

Scusate ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo ? Un senatore dei #5S cita i #ProtocollideiSavidiSion l’emblema dei falsi alla base del l’antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave. Orribile https://t.co/AuBwIWcoYe — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 21 gennaio 2019

Le dichiarazioni del senatore #Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Il leader #M5S #DiMaio prenda le distanze da queste farneticazioni antisemite — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 21 gennaio 2019

Un tweet ed è bufera sul senatore di M5S Elio Lannutti. "Il gruppo dei savi di sion" e Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il sistema bancario internazionale, portò alla creazione di un manifesto: "I protocolli dei savi di sion". Scrive così sul social network Lannutti, che posta anche il link di un sito antisemita. Immediate le reazioni."Scusate ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Un senatore dei 5 Stelle cita i 'Protocolli dei Savi di Sion', l’emblema dei falsi alla base del l’antisemitismo moderno, come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave. Orribile", scrive sempre su Twitter il deputato del Pd, Emanuele Fiano.Nell'articolo di 'Saper Link News' del 27 novembre scorso dal titolo 'Le 13 famiglie che comandano il mondo', vengono citati i Protocolli dei savi Anziani di Sion, una "falsificazione propagandistica antisemita, redatta probabilmente da un agente della polizia segreta russa, apparsa in forma abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, ma diffusasi soprattutto negli anni successivi alla Prima guerra mondiale", recita la Treccani."Le dichiarazioni del senatore Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Il leader M5S Di Maio prenda le distanze da queste farneticazioni antisemite". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.