Mercati Il buon avvio di borsa e spread ridimensionato a metà seduta

di Marzio Quaglino Alla riapertura dei mercati dopo il giudizio di Moody’s la partenza è stata ampiamente positiva per titoli e borsa. Il declassamento era previsto dai mercati, ma l’outlook, cioè la previsione di stabilità espressa dalla società di rating esclude a breve un ulteriore abbassamento del giudizio sui nostri titoli al rango di junk bond, cioè spazzatura. Nel corso della mattinata però c’è stata una parziale ritirata. Così lo spread, partito a 285 punti base dai 310 della chiusura di venerdì, ora è a quota 296, mentre il rendimento del btp decennale è al 3,42%.Situazione analoga in borsa dove Milano, in una giornata positiva per tutte le piazze europee, dopo essere salita oltre il punto e mezzo percentuale, ora limita i guadagni allo 0,69%.Da segnalare l’ottimo andamento di Fiat Chrysler (+5,22%) dopo l’annuncio della vendita di Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei per 6,2 miliardi di euro.Sul valutario infine l’euro perde posizioni sul dollaro e il cambio torna sotto la soglia di 1,15.