Il calciatore del Cagliari Joao Pedro trovato positivo all’antidoping

Nuovo caso di doping in Serie A: si tratta di Joao Pedro, giocatore del Cagliari, risultato positivo a un diuretico. Il brasiliano, secondo quanto si legge in una nota di Nado Italia, è stato trovato positivo in particolare all'idroclorotiazide, a seguito di un controllo effettuato al termine di Sassuolo-Cagliari dell'11 febbraio scorso. La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (Tna), in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il calciatore.Joao Pedro, che proprio oggi compie 26 anni, è alla quarta stagione al Cagliari: per il brasiliano fin qui 21 presenze e 5 gol. Quello dell'attaccante dei sardi è già il secondo caso di doping in serie A in questa stagione: Fabio Lucioni, capitano del Benevento, lo scorso 16 gennaio è stato squalificato per un anno per la positività al clostebol riscontrata lo scorso 22 settembre, dopo la gara col Torino. Nel caso di Lucioni, il Tna ha inflitto anche 4 anni di inibizione al medico del club, Walter Giorgione.