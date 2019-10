Il calo del manifatturiero usa trascina al ribasso i titoli industriali

di Fabrizio Patti Apertura in ribasso per gli indici europei, il Ftse Mib di Milano segna -0,77. Poco peggio Francoforte, -84%, Parigi, -0,88%, e Londra, -1 per cento.Non c'è dunque un cambio di passo dopo la giornata di ieri, che ha visto cali generalizzati in Europa e negli Stati Uniti. Il Dow Jones e il Nasdaq sono scesi di oltre un punto, anche per il calo delle aspettative dei direttori acquisti sulla manifattura statunitense, sui livelli più bassi degli ultimi dieci anni.L'indice ISM è sceso a quota 47,8, ben sotto 50, che indica il confine tra espansione e contrazione.Ha contribuito alla discesa dei listini anche la notizia del grave ferimento di un manifestante a Hong Kong. La borsa dell'isola è scesa dello 0,36%, ma segno meno anche per Tokyo e Seul. Shanghai è chiusa per le celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese.Tra i titoli a Piazza Affari, il migliore è Juventus, +0,90%, seguita da Ubi Banca. I cali maggiori per Pirelli (-2,14%) e Tenaris (-1,72), quest'ultima penalizzata da un giudizio negativo di una banca d'affari. Scende dell'1,63% Cnh Industrial, che ieri ha annunciato un piano da 330 esuberi.Lo spread tra Btp e Bund a due giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al Def si mantiene a 140 punti base, è sostanzialmente invariato da sette sedute.