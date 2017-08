Ciclismo Il campione spagnolo Contador annuncia il suo ritiro dopo la "vuelta"

Il ciclista spagnolo e due volte vincitore del Tour de France Alberto Contador ha detto che sarebbe andato in pensione dopo aver partecipato alla Vuelta a Espana di quest'anno."Questa sarà la mia ultima gara come ciclista professionista" Ha detto Contador in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Dico questo, senza tristezza. È una decisione che ho pensato molto bene e non credo che ci sia un addio migliore di quello nella corsa nel mio paese ". Contador, 34 anni, ha anche vinto la Vuelta nel 2008. Quest'anno L'edizione inizia il 19 agosto.