Russia Il cane è inconsolabile: la compagna muore investita e lui la veglia al gelo

Russia, Urali, autostrada Belorezk-Magnitogorsk: una cagnetta viene investita e uccisa da un’auto e il suo corpo rimane congelato per il grande freddo. A vegliare sul corpo senza vita rimane il suo compagno. Agli automobilisti di passaggio non sfugge la scena, qualcuno scatta una foto che fa immediatamente il giro dei social russi. Qualcun altro si ferma e cerca di dare del cibo al cane 'guardiano' che però si rifiuta di mangiare. Gli lasciano anche una coperta per tentare di ripararlo dal gelo. Non sappiamo come sia finita questa storia ma ci auguriamo che qualcuno, oltre a fotografare, abbia pensato a dare sepoltura alla povera cagnetta e si sia portato a casa il suo sfortunato compagno.