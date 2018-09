Eletto per la seconda volta Il cda della Rai dà l'ok a maggioranza a Marcello Foa presidente

Ok a maggioranza dal Cda di viale Mazzini alla nomina - per la seconda volta - di Marcello Foa come nuovo presidente della Rai. Hanno votato a favore 4 consiglieri, un voto contrario (dovrebbe essere quello di Rita Borioni, in quota Pd) e un astenuto (dovrebbe trattarsi di Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti). La nomina di Foa deve ora passare al vaglio della commissione di Vigilanza parlamentare, che aveva bocciato il giornalista prima dell'estate. Adesso però, dopo il chiarimento nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il voto di Forza Italia dovrebbe andare a favore della nomina. Il presidente della bicamerale Alberto Barachini dovrebbe convocare nelle prossime ore Foa per l'audizione a Palazzo San Macuto, presumibilmente tra martedì e mercoledì."Io non temo niente, penso che sia una persona che insieme ad altre potrà fare tanto per il servizio pubblico". Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se temesse un nuovo no della commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. "Sono contento" della scelta del cda, ha detto, "e non vedo l'ora che tutti lavorino al 100%. Presentiamo persone di spessore, non amici degli amici. La Rai deve tornare a correre".