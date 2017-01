Musica Il cinismo per sopravvivere: i Baustelle lanciano il nuovo album "L'amore e la violenza" "Non siamo dei bravi ragazzi ma la nostra cattiveria ha un senso"

"Queste sono le nostre canzoni d'amore in tempo di guerra". Lo riassumono così, i Baustelle, il loro settimo capitolo discografico in uscita domani con il titolo 'L'amore e la violenza'. Una scaletta che raccoglie un totale di dodici nuovi brani che Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini porteranno anche in tour dal prossimo mese di febbraio. "Nella presentazione che ha scritto per questo album - racconta Bianconi - Alcide Pierantozzi ha detto che noi non siamo dei bravi ragazzi ma che la nostra cattiveria ha un senso. L'ho preso come un complimento perché la cattiveria usata in modo sensato è un buon modo per uscire dalla retorica. Se devo raccontare una storia d'amore penso sia bene raccontarla quando finisce, oppure mostrare i motivi per cui uno ha tradito l'altro, oppure ancora raccontare le cose più meschine che ci sono in ogni storia, proprio perché le vicende all'acqua di rose le conosciamo già tutti".E le storie che questa volta il gruppo di origini toscane ha voluto raccontare, partono da 'Il Vangelo di Giovanni' con i profughi siriani (e "l'idiozia di questi anni"), per arrivare a 'Ragazzina' ("soldatino dell'amore e della guerra" che sogna la Scala di Milano ma anche di morire sulla Circonvallazione), passando per quella 'Amanda Lear' scelta come primo singolo per anticipare l'album al completo in radio e negli store digitali."E' una figura che rappresenta la leggerezza apparente - hanno commentato i Baustelle a proposito della canzone - ma che in realtà è leggerezza con un peso specifico non indifferente, come lo era quella di David Bowie o quella di Serge Gainsbourg. E' questa la leggerezza che intendiamo e che ci piace". Il contemporaneo ("sempre più difficile da raccontare perché in mutazione continua", dicono loro) raccontato dai Baustelle è anche quello del cinismo finalizzato alla sopravvivenza, la necessità di analizzare quanto ci accade attorno con uno sguardo lucido ma anche intransigente, diretto. "Il contemporaneo - spiegano i Baustelle - è qualcosa di cattivo anche lui. E' cinico nella maniera in cui non ha più niente di nobile ed è qualcosa che applichiamo tutti noi, nella vita di tutti i giorni, per sopravvivere. Il nostro mestiere è raccontare questo cinismo e metterne in evidenza anche i tic, le crepe e il suo essere ridicolo. Il tutto, cercando di scrivere canzoni il cui contenuto non scada il giorno dopo".'L'amore e la violenza' sarà presto anche un tour che la band (alla quale si aggiungeranno per l'occasione anche Ettore Bianconi, Sebastiano De Gennaro, Alessandro Maiorino, Diego Palazzo e Andrea Faccioli) porterà nei teatri italiani dal 26 febbraio, con partenza sul palco dell'Auditorium S.Domenico di Foligno. "La dimensione teatrale - ha spiegato Bianconi - è un azzardo, perché questo è un album che potrebbe essere suonato anche nei club o nelle discoteche, se ancora esistessero. In questo modo però vogliamo permettere a chi verrà ai nostri concerti di ascoltare bene le canzoni che abbiamo scritto e sulle quali siamo sicuri partirà anche il tamburellare dei piedi sotto le sedie". La band sarà anche impegnata anche con un giro di incontri in alcuni negozi Feltrinelli, a partire da quello in piazza Piemonte a Milano, domani, alle 18,30.