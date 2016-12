Il concerto più atteso

Guns 'n Roses al Coachella Valley Music & Arts (GettyImages)

Condividi

di Laura Squillaci Era il 1992. A Torino il concerto della rock band più famosa del momento. I Guns 'n Roses. Con brani come Sweet child o' mine o Paradise city fecero scatenare le migliaia di fan arrivati allo Stadio Delle Alpi. Dopo di allora in Italia non ci sono mai più tornati tutti insieme. Ecco perché, almeno per i nati negli anni '70-'80, il concerto all'autodromo di Imola del 10 giugno è da considerare senza dubbio il più atteso del 2017.Axl Rose, Slash e Duff McKagan si sono riuniti, dopo 20 anni di carriera da solisti, lo scorso anno in un concerto al Coachella Festival, la kermesse musicale più importante al mondo. Da lì è partito il tour Not in this lifetime. Tour che doveva concludersi il 26 novembre in Costa Rica è che invece, fortuna per noi, continuerà nel 2017 toccando Australia, Giappone e tutta Europa.Sbirciando sui siti musicali è già nota la scaletta dello show che ripropone i brani storici della band americana dai primi dischi, come Appetite for destruction e Use your illusion, fino al deludente Chinese Democracy. 24 pezzi in tutto si parte da It's so easy e si chiude con l'adrenalinica Paradise City.Aldilà dei Guns a ben vedere il 2017 è sicuramente l'anno del rock. In Italia arriveranno band come i Green Day, i Foo Fighters, gli U2, i Pearl Jam, gli Aerosmith, i Radiohead, i Depeche mode, i Deep Purple e i Red hot chili peppers.E poi un gruppo che fa concorrenza ai Guns per guadagnarsi il titolo di concerto più atteso. A 5 anni distanza il 3 e 4 luglio a San Siro sbarcano i Coldplay. La band di Chris Martin, diventata famosa con Yellow nel 2002, porta ora in giro per il mondo il disco A Head Full Of Dreams che ha venduto 4 milioni di copie dalla pubblicazione a dicembre 2015.Un concerto talmente atteso che ha registrato, facendo esplodere le polemiche, il sold out a pochi minuti dall’apertura della prevendita. In quell'occasione venne alla luce il fenomeno del secondary ticketing: i biglietti dei Coldplay terminarono subito presso i rivenditori ufficiali per poi comparire poco dopo su altri siti ad un prezzo stellare.