L'offensiva di Ankara contro le milizie curde Il conflitto in Siria. La Turchia combatte i curdi con gli jihadisti di al Qaida A confermarlo è lo stesso gruppo Ahrar al Sharqiya di Deir Ezzur. Va avanti intanto l'offensiva di terra turca e Ankara annuncia di aver conquistato alcuni importanti centri abitati. La confusione nel Paese fa tornare l'isis, che ha rivendicato un attentato con autobomba con decine di vittime. La Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

Ras al Ayn, Siria (AP Photo)

La Turchia sta usando gruppi jihadisti dichiaratamente legati all'organizzazione terroristica al Qaida per fare la guerra alle forze curde nel Nord-est siriano. A provarlo è lo stesso gruppo che si fa chiamare Ahrar al Sharqiya che oggi afferma di far parte dell'Esercito Nazionale Siriano (NSA), un accozzaglia di brigate di ribelli siriani creata da Ankara non più tardi di due mesi fa probabilmente perché già aveva una sorta di via libera all'attacco di questi giorni da Mosca se non addirittura anche da Washington. Proprio oggi, Ahrar Al Sharqiya ha annunciato tramite un suo comandante militare citato dal quotidiano al Quds al Arabi, che il suo gruppo è riuscito a prendere il controllo della cittadina al Irtwaziyah (circa 80 chilometri a nord di Raqqa nel nord-est siriano) che si trova sull'autostrda Aleppo-Qamishli, tagliando di fatto la stessa autostrada e i rifornimenti di SDF (forze curde) dalla parte del governatorato al Haska".

Si tratta di un gruppo di ribelli siriani armati originario del Governatorato di Deir Ezzour, di ideologia islamista. Fondato da alcuni fuoriusciti dell'ex filiale siriana di al Qaida, Fronte Al Nusra tra cui Abu Maria Al Qahtani, il gruppo è stato anche accusato di stretta alleanza con il cosiddetto Stato Islamico.

Nell'ottica dell'operazione Fonte di pace lanciata mercoledì dal presidente turco Erdogan, sono i combattenti curdi di SDF e Ypg a essere considerate terroristi; ovvero gli stessi combattenti che in cinque anni di guerra e sostenuti da Washington sono riusciti a sconfiggere i tagliagole dello Stato Islamico.

La Turchia annuncia la conquista di Ras Ain, ma i curdi smentiscono

Le forze turche hanno rivendicato di aver preso il controllo della città di confine siriana di Ras al-Ain, che è stata al centro delle operazioni contro i militanti curdi. "A seguito di operazioni riuscite nell'ambito dell'operazione Peace Spring, è stato preso il controllo dell'area urbana di Ras al-Ain a est dell'Eufrate", ha annunciato il ministero della Difesa turco su Twitter.L'offensiva turca nel nord-est della Siria è penetrata fino a 8 km dal lato di Tal Abyd e 4 km dal lato di Ras al Ayn, le due località di frontiera da cui è partita mercoledì l'incursione di Ankara. Lo ha detto il vicepresidente turco Fuat Oktay. L'obiettivo dichiarato dalla Turchia è di creare una zona cuscinetto profonda almeno 30 km.



Le autorità curde però smentiscono l'annuncio del ministero della Difesa turco."Ras Al-Ain sta ancora resistendo e i combattimenti sono in corso", ha detto un funzionario delle forze democratiche siriane a guida curda, riferiscono i media internazionali. Lo stesso Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che la città, principale obiettivo dell'offensiva turca, non è stata completamente conquistata.



In tutto 16 i morti civili in Turchia

Con la morte di uno dei feriti negli scambi di artiglieria tra esercito turco e milizie curde Ypg avvenuto nella giornata di ieri, è salito a 16 morti il bilancio delle vittime civili in Turchia. Il bilancio più pesante riguarda la città turca di Nusaybin, in provincia di Mardin, al confine con la provincia siriana di Qamishli, colpita negli scorsi due giorni dall'artiglieria, che ha fatto 9 morti e 33 feriti ieri e altri tre morti lo scorso 10 ottobre (una madre e due figlie). Nusaybin è una città del sud della Turchia al confine con la Siria, a stragrande maggioranza curda.

La Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Una misura, ha spiegato, che intende colpire l'operazione militare avviata da Ankara. Nel 2018, la Germania ha venduto alla Turchia armi per un totale di 240 milioni di euro, ovvero un terzo del totale delle esportazioni di armi.



L'Isis rivendica il primo attentato

Monta la preoccupazione sui foreign fighter. L'attentato compiuto ieri con un'autobomba nella città di Qamishli è stato rivendicato dall'Isis, secondo cui l'esplosione ha causato "decine" di vittime. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio del jihadismo online. Qamishli si trova nella zona sotto controllo curdo del nord della Siria, a est rispetto all'area in cui la Turchia ha avviato la sua operazione militare. Nella stessa zona c'è il carcere colpito da un raid turco, da cui, secondo le autorità locali, sarebbero poi fuggiti 5 jihadisti dell'Isis.



L'Onu: almeno 100 mila persone in fuga

In Siria, dall'inizio dell'offensiva turca, ci sono almeno 100 mila sfollati. Lo sottolinea l'Onu.



Le reazioni

Scontro Trump-Erdogan sull'attacco ai curdi in Siria. 'Fermi la guerra', avverte il presidente Usa. 'Avanti nonostante le minacce', la replica.



Usa ed Europa pronti a sanzioni contro Ankara. 'Europa priva di una influenza sostanziale inpolitica estera'. Conte: 'Ankara si fermi, la Ue non accettiricatti'