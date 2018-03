ITALIA

2018/03/16 06:26

Ostra (Ancona) Il corpo di una bambina appena nata trovato in un impianto per il trattamento dei rifiuti La scoperta ieri sera ad Ostra, in provincia di Ancona. Aperta un'inchiesta per infanticidio: si cercherà di risalire allidentità della madre

Macabra scoperta in un impianto per il trattamento dei rifiuti ad Ostra, in provincia di Ancona: su un nastro trasportatore è stato trovato il corpicino di una neonata. L'attività è stata immediatamente bloccata.



Dopo l'intervento dei Carabinieri di Senigallia la Procura ha aperto un fascicolo per infanticidio e ha disposto l'autopsia.



