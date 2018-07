Manager che si è occupato di finanza e risanamenti Chi è Fabrizio Palermo, nuovo ad della Cassa Depositi e Prestiti Dal 2014 è il esponsabile finanziario della Cassa Depositi e Prestiti. In passato un ruolo chiave in Fincantieri

Il nuovo amministratore delegato della Cdp, il motore finanziario su cui si intende far leva per realizzare molte delle politiche economiche del Governo è un interno, attuale direttore finanziario dell'ex Cassa, dove ha fatto ingresso nel 2014.Per la sua nomina si sarebbe speso in particolare il Movimento 5 Stelle. E' nato a Perugia nel 1971 e laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994. Nel 2016 diventa consigliere di Fincantieri ed è stato presente nei consigli di amministrazione di Fincantieri USA, di Vard Group e di Vard Holdings, società quotata alla Borsa di Singapore per la quale è stato anche membro del comitato remunerazioni.Ha iniziato il suo percorso professionale a Londra come financial analyst nella Divisione Investment Banking di Morgan Stanley, dove si è occupato di operazioni di collocamento azionario e obbligazionario, di acquisizione, di dismissione, di fusione e di creazione di joint ventures per i principali gruppi finanziari ed industriali italiani ed europei. Dal 1998 al 2005 ha poi lavorato come consulente strategico in McKinsey, specializzandosi in operazioni di risanamento, trasformazione e rilancio per grandi gruppi industriali e finanziari italiani ed europei (spaziando dal settore bancario e assicurativo, alle telecomunicazioni, alle utilities, alla meccanica e elettronica fino ai servizi postali).Approdato in Fincantieri in qualità di direttore business development e corporate Finance a riporto dell'Amministratore Delegato, svolgendo sin dal suo ingresso un ruolo chiave nel percorso di riorganizzazione e turn around dell'azienda (nelle fasi di espansione - anche mediante importanti acquisizioni cross-border, riorganizzazione post crisi ed infine quotazione) trasformando cosi il gruppo nel leader occidentale del settore per dimensione e diversificazione di prodotto. E' stato quindi vice direttore generale di Fincantieri dal 2011 al 2014 oltre che chief financial officer dal 2006 al 2014.Nell'ottobre 2014 è entrato in Cassa Depositi e Prestiti come responsabile finanziario e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili del gruppo.