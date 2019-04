Mercati Il Dow Jones accelera. Attesa per l'annuncio di Trump sulla Cina

di Fabrizio Patti Wall Street aumenta il passo in attesa dell'incontro a Washington tra Trump e il vicepremier cinese Liu He. Il Dow Jones sale dello 0,50 per cento. C'è ottimismo sui colloqui sui dazi, per il New York Times Trump annuncerà un vertice con il presidente Xi Jinping.C'è poi il caso Tesla: -7 e mezzo per cento al Nasdaq per il crollo delle vendite di auto nel primo trimestre, dovuto a motivi distributivi. Nasdaq che perde lo 0,27 per cento.In Europa Milano ha chiuso poco sotto la parità, come Parigi e Londra, mentre è salita di un terzo di punto Francoforte. Proprio l'abbassamento al +0,8% del Pil tedesco, previsto da cinque istituti di ricerca, ha frenato i mercati in Europa. Su Milano ha pesato anche il giudizio negativo di Ubs, che ha sconsigliato di investire in Italia.A Piazza Affari male i petroliferi, bene i tecnologici. Ha chiuso in negativo Unicredit, -0,66%. Per il Financial Times la banca starebbe preparando un'offerta per la tedesca Commerzbank, che intanto a Francoforte è salita di oltre il 3 per cento. Poco mossi spread, in calo a 251 punti base, e cambio euro/dollaro, in lieve calo a quota 1,1219.