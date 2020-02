Maltempo Il forte vento fa una vittima nel Salernitano. Danni e mareggiate sull'Adriatico. Isolate le Tremiti A Cava de' Tirreni un oculista di 61 anni investito e ucciso dal crollo di un albero della Villa comunale. Coldiretti lancia l'allarme sui danni all'agricoltura

Il forte vento che flagella in queste ore l'Italia ha provocato la prima vittima, in Campania.Un uomo è morto, questa mattina intorno alle 8,30, a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, schiacciato da un pino secolare. L'uomo stava passeggiando lungo via Crispi, nei pressi della villa comunale, quando e' stato colpito in pieno dal grosso albero che si sarebbe staccato a causa delle forti raffiche di vento.La vittima è un medico di 61 anni. Oculista, originario della provincia di Napoli e residente nella città metelliana, stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all'interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura, danneggiando un'automobile di un dirigente comunale che era parcheggiata e un furgoncino di una società partecipata del Comune che stava transitando.Danni ingenti sono stati causati dal maltempo di mercoledì in alcuni quartieri di Bari affacciati sul mare. Parzialmente distrutto dalle onde il lungomare di Fesca, dove molti danni sono stati causati anche ad un noto ristorante. Danni anche al lungomare nella zona di San Giorgio, sul lato sud della citta', davanti alla quale si e' arenata una chiatta di 90 metri, che si e' staccata da un rimorchiatore.Intanto tre mercantili sono ancora bloccati al largo del porto di Bari, considerato che il mare e' ancora molto agitato e le manovre di ingresso e ormeggio risulterebbero pericolose.Hanno invece attaccato i traghetti provenienti dalla Grecia e dall'Albania, che ieri erano stati costretti a restare fuori dal porto, con circa 700 persone a bordo. La Capitaneria di porto monitora costantemente la situazione dei mercantili e della chiatta, considerato che la sua rimozione non e' prevista per le prossime ore. I tecnici comunali, intanto, proseguono i sopralluoghi nelle zone della citta' piu' colpite dal maltempo. "In mattinata saranno le strade saranno riaperte al traffico - annuncia tramite 'social' il sindaco, Antonio Decaro - stiamo riaprendo i cancelli dei cimiteri cittadini man mano che terminano i sopralluoghi dell'ufficio giardini".Ancora isolate le Isole Tremiti (Foggia) dai collegamenti con la costa molisana. A causa dell'ondata di maltempo che ha interessato già da ieri il litorale, la motonave merci e passeggeri "Isola di Capraia" è rimasta anche oggi in porto. La Capitaneria di porto ha diramato un nuovo avviso di burrasca che prevede mare molto mosso e vento da nord a forza 9. Mareggiate si sono registrate sul lungomare nord di Termoli.Nell'ultimo anno 673 tempeste di vento hanno colpito l'Italia con un aumento del 44% rispetto al periodo precedente, con danni ai campi, agli alberi e alle strutture agricole. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Eswd, la banca dati degli eventi meteo estremi in Europa, in relazione all'ultima ondata di maltempo con raffiche fino a 190 chilometri orari che hanno spazzato la penisola. Le tempeste di vento hanno provocato un doppio fronte di danni per l'agricoltura, sottolinea la Coldiretti, da una parte la violenza del vento ha danneggiato tetti delle stalle, scoperchiato capannoni e serre e fatto cadere alberi in Lombardia e Piemonte; dall'altra il crollo delle temperature, a causa delle correnti artiche, ha gelato mandorle e mimose che erano già fiorite in Liguria, Puglia, Sicilia e Sardegna per l'inganno della falsa primavera dei giorni della merla che ha creato problemi anche a serre, frutteti e noccioleti dal Piemonte all'Emilia fino all'Abruzzo.