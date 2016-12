Era diretto in Siria Il giallo dell'aereo russo in fondo al Mar Nero. Droni e sommozzatori a caccia delle scatole nere Le autorità di Mosca prima aprono alla pista della bomba o del missile terra-aria sparato dalla costa e poi costringono il Ministro Sokolov a fare retromarcia: "Probabile errore del pilota o fallimento tecnico"

Condividi

Sta assumendo i contorni del giallo la tragedia del Tupolev Tu-154 del Ministero della Difesa Russo inabissatosi ieri mattina nel Mar Nero.

Mentre molti elementi farebbero propendere per il possibile attentato islamista contro le truppe russe, colpevoli di essersi schierate al fianco di Bashar Assad cambiando le sorti del conflitto. le autorità di Mosca frenano e accreditano la pista del cedimento tecnico o al più quella dell'errore umano.



Oggi giornata di lutto nazionale

La Russia osserva una giornata di lutto nazionale all'indomani dello schianto dell'aereo militare sul Mar Nero con 92 persone a bordo tra cui il coro dell'Armata Rossa che si dirigeva in Siria per festeggiare l'inizio del nuovo anno con le truppe in loco. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una giornata d lutto "su tutto il territorio della Russia" e ha chiesto "un'attenta indagine" per determinare le cause del disastro.







Il disastro all'alba di ieri nel cielo di Sochi

Il jet si e' inabissato nel Mar Nero all'alba di domenica, subito dopo il decollo da Sochi uccidendo tutte le 92 persone a bordo, tra cui 64 membri de coro dell'Armata Rossa, icona russa per eccellenza, che stava andando proprio in Siria alla base aerea di Hmeimim, presso Latakia per cantare per i soldati vittoriosi. Tutto e' iniziato in piena notte quando il trireattore militare Tu-154 decolla da Sochi per scomparire dai radar due minuti dopo essersi staccatosi dalla pista alle 5,27 locali (le 3,27 ora italiana).



Il jet ' precipitato a soli 1,5 km dalla costa e i detriti sono sparsi in una vasta aerea - a causa delle forti correnti sottomarine - ad una profondita' tra i 50 ed i 70 metri. Le scatole nere non state ancora trovate perche' a differenza di quelle in uso sui jet di linea non hanno una segnalatore di posizione e andranno quindi trovate perlustrando palmo a palmo il fondo del mare,



Sokolov non esclude il terrorismo

Il ministro dei trasporti, Maxim Sokolov, ha sostenuto che il Tu-154 precipitato era "in buone condizioni": l'aereo aveva accumulato 6.689 ore di volo dal 1983, era stato sottoposto a lavori di riparazione nel 2014 e revisionato nel settembre scorso. E' stato Sokolov, smentendo l'iniziale posizione russa negazionista dell'ipotesi attentato, ad rimetterla in ballo: "E' prematuro parlare di un atto di terrorismo ma anche questa teoria deve essere presa in considerazione" ha detto il ministro. L'attentato, ove fosse provato, potrebbe essere stato realizzato non solo con un ordigno piazzato a bordo ma anche attraverso il lancio di un missile a ricerca di calore 'spalleggiabile' come gli Strela russi o gli Stinger Usa, da cui il jet, benche' dell'aeronautica militare, non aveva difesa in quanto mezzo di trasporto e non da guerra. A far propendere per questa ipotesi il fatto che il jet, scomparso dai radar due minuti dopo il decollo, fosse ancora basso.



Sokolov frena: "Proabile errore del pilota"

Secondo le agenzie russe, sono allo studio tutte le possibili ipotesi, ma il ministro dei Trasporti, Maxim Sokolov, ha in parte corretto le sue precedenti dichiarazioni e ha reso noto che quelle piu' probabili al momento sono l'errore del pilota o un fallo tecnico. Anche l'agenzia Ria, citando una fonte della sicurezza non identificata, ha scritto che dai dati preliminari risulta che l'aereo si sia schiantato a causa di un malfunzionamento tecnico.



Sommozzatori, navi e droni a caccia delle scatole nere

Le scatole nere non sono state ancora trovate e le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte per individuare nel Mar Nero, al largo di Sochi, i detriti. Piu' di 3000 persone, tra cui 100 sommozzatori, attrezzati con equipaggiamento idroacustico, sono arrivati da tutta la Russia e sono impegnati nella ricerche insieme a 32 navi e diversi elicotteri. Nella zona del disastro, a circa 6 chilometri dalla costa, vengono utilizzati anche droni e sommergibili e potenti fari in modo da poter lavorare anche quando calera' la luce del giorno. Primi frammenti sono stati trovati a circa 1,5 chilometri dalla costa e nella serata di domenica le squadre di soccorso avevano recuperato 11 corpi e anche alcuni frammenti di salme.



Coro Armata Rossa, un mito da 7.000 spettacoli

Il Coro dell'Armata rossa, decimato dallo schianto del Tupolev-154 precipitato nel Mar Nero, e' il piu' famoso coro militare al mondo e da quasi 90 anni e' un mito della Russia, sopravvissuto al crollo dell'Urss. La sua fondazione risale al 1928, quando il giovane professore di musica Alex Alexandrov volle risollevare il morale delle truppe sovietiche creando l'Alexandrov Ensemble che si esibiva davanti ai soldati eseguendo canti propagandistici sovietici. Alexandrov e' l'autore del famosissimo inno sovietico, adottato anche nella Russia post-Urss con una modifica del testo. Nel 1937 il Coro assurse a fama mondiale esibendosi al Salone Internazionale di Parigi, e durante la Seconda guerra mondiale divenne simbolo della resistenza contro l'occupazione della Germania nazista. Il Coro e' composto da sole voci maschili, un'orchestra e un corpo di danza. Nel suo repertorio canzoni di epoca sovietica ma anche canti popolari e del folclore russo, come il famoso "Battellieri del Volga". Si e' esibito in tutto il mondo, con 7mila spettacoli in piu' di 50 Paesi a cui si stima abbiano assistito piu' di 20 milioni di persone. Tante anche le tappe italiane: a novembre il Coro si era esibito a Torino e nel luglio scorso a Trieste e in precedenza davanti a Paolo Giovanni II. Nel 2013 ci fu anche un'apparizione al Festival di Sanremo, quando sul palco del Teatro Ariston il coro intono' "L'italiano" insieme a Toto Cutugno.



Toto Cutugno sconvolto: "Dovevo essere a concerto Armata Rossa"

"La notizia dell'aereo caduto nel mare di Soci mi ha sconvolto". Toto Cutugno affida a facebook il suo dolore per la morte dei componenti del coro dell'Armata Rossa che erano sull'aereo russo precipitato nel Mar nero. E rivela che lui stesso era stato contattato per partecipare allo stesso concerto a cui erano diretti, in Siria.







"A bordo c'era il coro dell'Armata Rossa. Con loro ho vissuto dei momenti indimenticabili sia in Russia che al Festival di Sanremo nel 2013. Eravamo diventati grandi amici e avevamo dei progetti per il futuro....infatti un mese fa .... ero stato contattato per lo stesso concerto di fine anno insieme a loro in Siria per i soldati russi dislocati li' per funzioni militari. Purtroppo e per fortuna - racconta il cantante - ho rinunciato perche' avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie Dio.....".