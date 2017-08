Modena Il giallo della morte di Mattia Dall'Aglio, ci sarebbero uno o più indagati

La procura di Modena ha avviato un'inchiesta perchè ci sono ancora cose da chiarire sulla morte improvvisa di Mattia Dall'Aglio. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ci sarebbero uno o più indagati. È stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata giovedì per stabilire le cause della morte. Se davvero è stato un infarto o un incidente avvenuto in palestra. L'altra domanda ancora senza risposta è perchè Mattia si trovava da solo?Nato a Montecchio il 14 gennaio 1993, ma residente a Reggio Emilia, Dall'Aglio aveva partecipato con la maglia azzurra alle Universiadi di Gwangju 2015, dopo aver effettuato tutto il percorso con le nazionali giovanili. Aveva ottenuto il quarto posto con la staffetta 4x100 stile libero e l'accesso alle semifinale nei 100 stile libero.Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, a nome di tutta la federazione ha espresso "le più sentite condoglianze alla mamma Fabrizia, al papà Gianluca, ai familiari tutti ed amici e a tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo".