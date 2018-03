Dopo la strage al liceo di Parkland Il governatore della Florida firma la legge per la sicurezza nelle scuole che pone limiti alle armi La misura, che il governatore Scott definisce "bilanciata", alza fra l'altro da 18 a 21 anni l'età per acquisto di fucili. Inoltre, verrà istituito un programma per addestrare e armare il personale scolastico

Primo giro di vite per limitare la diffusione delle armi in Florida. Il governatore Rick Scott ha firmato, trasformandolo in legge, un testo per la sicurezza nelle scuole elaborato in risposta alla strage di San Valentino nella scuola a Parkland, misura che prevede fra l'altro l'innalzamento da 18 a 21 anni dell'età minima per l'acquisto di fucili.Scott ha definito la legge bilanciata fra "i nostri diritti individuali con la necessità di sicurezza pubblica". Il testo, scrive il Washington Post nel riportare la notizia, potrebbe diventare un modello per altri Stati Usa.Sfidando l'opposizione della National Rifle Association, la legge impone un tempo di attesa di tre giorni per l'acquisto di gran parte delle armi a canna lunga - in modo di favorire i controlli - e alza il limite di età per l'acquisto di queste armi da 18 a 21 anni. Inoltre, verrà istituito un programma per addestrare e armare il personale scolastico.La Florida è sempre stata considerata uno degli stati più permissivi in tema di armi.Lo scorso 14 febbraio un ex studente della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, il 19enne Nicolas Cruz, ha aperto il fuoco nell'istituto uccidendo 17 persone. Da allora si è riacceso il dibattito nazionale sul 'gun control' grazie alla mobilitazione degli studenti della scuola, che hanno lanciato un movimento soprannominato 'Never again'. Una grande manifestazione per il controllo sulla vendita delle armi da fuoco, soprannominata 'March For Our Lives', è in programma a Washington per il 24 marzo.