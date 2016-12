Lo stato salva Mps. Ue: l'Italia deve prevenire nuovi casi di vendita impropria di titoli

Il governo salva Mps e apre un fondo da 20 miliardi anche per le altre banche in difficoltà. Il via libera dal consiglio dei ministri nella notte. Intanto la Consob sospende per oggi la negoziazione di tutti i titoli del Monte dei Paschi. E dall'Ue arriva una raccomandazione: sì a ricapitalizzazione, ma l'Italia deve prevenire nuovi casi di vendita impropria dei titoli.Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato la richiesta dell'attivazione del meccanismo statale. La banca, si legge in una nota, "ha deliberato di presentare un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo che consenta alla medesima di accedere alla misura della ricapitalizzazione precauzionale prevista ai sensi dell'articolo 32 comma 4 della direttiva comunitaria BRRD, riservata ad istituti che, tra l'altro, registrino patrimonio netto positivo, nel caso non risultino percorribili soluzioni di mercato".L'Italia può procedere al salvataggio della banche, purché nel rispetto delle regole comunitarie in materia. Questo implica anche la possibilità di ricapitalizzazione preventive a patto che si rispettino determinate condizioni. In primis, il cosiddetto 'miselling', vale a dire la vendita di titoli ai risparmiatori senza la dovuta informativa sulla rischiosità dell'investimento. Lo afferma un portavoce dell'esecutivo comunitario, commentando l'approvazione del decreto del governo per l'intervento a sostegno di Monte dei Paschi di Siena."Sosteniamo le autorità italiane nell'obiettivo di rafforzare ulteriormente il settore bancario italiano, nel rispetto del diritto comunitario", assicura il portavoce, aggiungendo che nel caso specifico la Commissione "prende nota" degli annunci e delle intenzioni del governo italiano senza entrare nel merito delle ultime misure varate. Il portavoce della Commissione ricorda comunque che "ci sono dei precedenti" che aprono la strada a "una serie di soluzioni che possono essere attuate nel pieno rispetto delle norme Ue per i casi di carenza di liquidita' e di capitale nelle banche".Questa serie di soluzione "include anche una ricapitalizzazione di precauzione in casi specifici, se le condizioni sono soddisfatte". Nel caso di banche al centro di vendite fraudolente ('misselling', in inglese), tale ricapitalizzazione "puo' garantire che non vi siano effetti negativi sugli investitori al dettaglio".