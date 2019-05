Il caso Governo tedesco "sconsiglia" ad ebrei di indossare kippah. Rivlin: "Capitolazione ad antisemitismo" Il presidente israeliano si dice "scioccato" dall'indicazione del commissario all'antisemitismo del governo tedesco, Felix Klein. Gli atti criminali antisemiti sono aumentati di circa il 20% in Germania lo scorso anno e il 90% dei casi e' attribuito dal ministero dell'interno tedesco alle persone di estrema destra

L'avvertimento della Germania contro l'uso della kippah nel paese e' una "capitolazione all'antisemitismo" e dimostra che gli ebrei non sono al sicuro.Lo ha dichiarato il presidente israeliano, Reuven Rivlin, che si dice "scioccato" dall'indicazione del commissario dell'antisemitismo del governo tedesco, Felix Klein. "Non posso consigliare agli ebrei di indossare la kippah dappertutto in Germania", a causa dell'aumento degli attacchi contro di loro, aveva detto Klein in un'intervista.Pur apprezzando "l'impegno del governo tedesco nei confronti della comunita' ebraica", il presidente israeliano ha accusato Klein di inchinarsi a coloro che prendono di mira gli ebrei in Germania."I timori sulla sicurezza degli ebrei tedeschi sono una capitolazione dell'antisemitismo e ammettono ancora una volta che gli ebrei non sono al sicuro in terra tedesca", ha affermato il presidente in una nota.Gli atti criminali antisemiti sono aumentati di circa il 20% in Germania lo scorso anno e il 90% dei casi e' attribuito dal ministero dell'interno tedesco alle persone di estrema destra.