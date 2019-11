Incontro per la Pace Il grido del Papa a Hiroshima: "Mai più il boato delle armi". L'atomica per la guerra "è un crimine"

Il Papa con sopravvissuti di Hiroshima (AP Photo/Gregorio Borgia)

"Mai più!": è questo il forte appello del Papa ad Hiroshima, sul luogo dove il 6 agosto del 1945 venne sganciata la bomba atomica. "In un'unica supplica, aperta a Dio e a tutti gli uomini e donne di buona volontà, a nome di tutte le vittime dei bombardamenti, degli esperimenti atomici e di tutti i conflitti, eleviamo insieme un grido: Mai più la guerra, ma più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza! Venga la pace nei nostri giorni, in questo nostro mondo"."Con convinzione desidero ribadire che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune". Lo ha detto il Papa nell'incontro per la pace ad Hiroshima. "L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale. Saremo giudicati per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace ma non l'abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra".Il Papa, giunto ad Hiroshima, la città giapponese che ha vissuto la devastazione della bomba atomica, si fa "voce di coloro la cui voce non viene ascoltata e che guardano con inquietudine e con angoscia le crescenti tensioni che attraversano il nostro tempo, le inaccettabili disuguaglianze e ingiustizie che minacciano la convivenza umana, la grave incapacità di aver cura della nostra casa comune, il ricorso continuo e spasmodico alle armi, come se queste potessero garantire un futuro di pace". Queste le sue parole nell'incontro per la pace, alla presenza anche di alcuni sopravvissuti.Non solo l'uso ma anche "il possesso" dell'atomica "è immorale". Lo ha detto il Papa ricordando: "L'ho già detto due anni fa", richiamando così, all'incontro per la pace in corso a Hiroshima, lo storico discorso in Vaticano per il disarmo nucleare del 2017.