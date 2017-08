Estate Maltempo colpisce il nord, frane e interruzioni stradali in Alto Adige L'Italia divisa in due

Mentre il centro-sud è ancora flagellato da elevate temperature, una forte ondata di maltempo, nella notte fra sabato e domenica ha colpito l'Alto Adige. Particolarmente interessata l'Alta Val Pusteria con temporali e grandinate di forte intensità che hanno provocato smottamenti ed esondazioni.Nel corso della notte sono stati oltre 80 gli interventi, con più di 200 soccorritori impegnati, un centro di accoglienza d'emergenza è stato allestito presso la casa delle associazioni di Braies. I danni principali si sono registrati a Braies e Dobbiaco, dove questa mattina si sono recati per un sopralluogo l'assessore Arnold Schuler, il direttore della Protezione civile Rudolf Pollinger e il presidente dell'associazione provinciale dei vigili del fuoco, Wolfram Gapp.A Braies c'è la situazione pià delicata: in località Ferrara (Schmieden) sono caduti in pochissimo tempo oltre 100 millimetri di pioggia, provocando l'esondazione del Rio Braies. Coinvolto direttamente il centro abitato, con alcune automobili travolte dalla massa d'acqua. Diverse le frane e gli smottamenti, 350 le utenze prive di energia elettrica (a disposizione il numero verde 800 550 522 di Edyna), isolato l'Hotel Brückele, che è raggiungibile solo a piedi grazie all'apertura di un sentiero avvenuta in piena notte. Problemi anche lungo la linea ferroviaria della Val Pusteria: un treno regionale diretto a San Candido, infatti, è stato bloccato 4 km. prima di Valdaora in quanto una frana aveva bloccato i binari. I circa 80 passeggeri sono stati evacuati e trasportati nelle stazioni di Valdaora e Monguelfo, il traffico ferroviario è ancora interrotto fra Dobbiaco e San Candido, e un geologo sta valutando la situazione.Nuovamente percorribile la strada statale della 49 in direzione Valdaora, senso unico alternato per la statale 244 della Val Badia, resta ancora off limits la statale 51 di Alemagna verso Cortina per frane e alberi caduti.Alle operazioni di soccorso in Val Pusteria ha preso parte anche il Quarto reggimento Aviazione dell'Eserctio "Altair", che nella serata di ieri, intorno alle 22:00, è stato allertato dal Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano per intervenire in zona Braies - Ponticello.Il Quarto "Altair" ha quindi impiegato l'assetto di Pronto Intervento, un elicottero AB205 predisposto H24, che grazie alla capacità di volo notturno degli equipaggi mediante ausilio dei visori NVG, ha trasportato una squadra di soccorritori dei Vigili del Fuoco nella zona di operazioni presso l'Albergo Ponticello.