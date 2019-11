Neve, mareggiate e vento forte Il maltempo flagella l'Italia. Allerta in11 regioni. L'Arno minaccia Firenze Ancora piogge a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia.

Condividi

E l'ondata di maltempo non riguarda solo Venezia; in altre 11 regioni per oggi è stata dichiarata un allerta per rischio idrogeologico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro ha detto che il governo è pronto a riconoscere lo stato di emergenza anche ad altre regioni, in particolare al centro-sud.Problemi persistono in Alto Adige, dove 11 mila famiglie sono ancora senza corrente elettrica e diversi Comuni sono isolati, mentre in serata è peggiorato il tempo in Toscana.Oggi temporali, nevicate e mareggiate continueranno a interessare il Nordest e il Sud.Il livello dell'Arno a Firenze e' salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. Nel Grossetano l'Albegna è esondato nelle campagne.Sono stati duecento gli interventi dei vigili del fuoco nella notte in tutta Roma per allagamenti e alberi caduti a causa del temporale e del forte vento che si stanno abbattendo in queste ore sulla Capitale. Già stamani sono cento gli interventi in coda. Si segnalano alberi sulla carreggiata sulla Salita di Sant'Onofrio, in centro; chiuso al traffico perché allagato il sottopasso in direzione via Gregorio VII sul lungotevere in Sassia; alberi in strada e relativa chiusura al transito anche in via di Donna Olimpia a Monteverde e a via Vitellia; sempre alberi caduti in via Cavriglia, zona Prati Fiscali. Su via Aurelia, tra il chilometro 14 e il 13, è caduto un cartellone pubblicitario per il forte vento. Interventi si segnalano anche a Civitavecchia e a Nettuno. Sul fronte trasporti, la circolazione della metro C è stata rallentata per un'ora nella tratta Giardintti-Pantano a causa del forte vento. Rallentata anche la ferrovia regionale Roma-Lido a causa della presenza di un albero sulla rete elettrica nei pressi di Ostia Antica.In val Martello, alle 8.50, una valanga si è abbattuta su una zona abitata. Per il momento non si hanno notizie se la slavina abbia interessato case oppure strade. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l'elicottero non può volare. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica.