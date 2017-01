MONDO

2017/01/06 18:14

Ultimo discorso della First lady dalla Casa Bianca Il messaggio di Michelle Obama:Non considerate la vostra libertà come qualcosa di sicuro e garantito Michelle Obama ha scelto l'incontro annuale con le direttrici e i direttori dei college americani per l'ultimo discorso dalla Casa Bianca. Al centro del suo intervento il valore della buona educazione e del multiculturalismo per preservare il sogno americano. Senza mai citare il prossimo presidente Donald Trump ha contestato le politiche basate sulla paura e il privilegio

Obama chiude con un record: 75 mesi consecutivi di crescita dell'occupazione negli Stati Uniti

Obama chiude con un record: 75 mesi consecutivi di crescita dell'occupazione negli Stati Uniti Usa, si insedia il nuovo Congresso. E c'è già chi chiede di abolire l'Obamacare

Usa, si insedia il nuovo Congresso. E c'è già chi chiede di abolire l'Obamacare Michelle Obama: "All'America manca la speranza". La first lady intervistata da Oprah Winfrey Condividi Davanti ad una platea di direttrici e direttori dei principali college amereicani Michelle Obama, ha consegnato il premio alla "preside dell'anno" ed ha tenuto il suo ultimo discorso dalla Casa Bianca.



Dopo aver ricordato che, negli 8 anni del mandato del marito, l'amministrazione Obama ha raddoppiato i fondi all'educazione ed ha efffettuato importanti investimenti per il "diritto all'educazione per tutti", la first lady ha affermato che "l'educazione e la diversità" sono due valori fondanti della società americana e che: "Questa nazione appartiene al popolo. Anche chi parte da una condizione di povertà può raggiungere grandi risultati con una buona educazione e il duro lavoro. Questo è il sogno americano".



Michelle Obama ha aggiunto che "la diversità culturale e religiosa rende l'america ciò che è" allo stesso tempo: "non si puo considerare la libertà come qualcosa di sempre sicuro e garantito" ma è necessario combattere e lavorare per preservarla.



Senza mai citare il prossimo inquilino della Casa Bianca Donald Trump, Michelle Obama ha posto la sua enfasi su valori che si diversificano radicalmente da quelli che hanno caratterizzato la campagna elettorale del prossimo presidente degli Stati Uniti.



In conclusione l'ormai quasi ex-First lady ha esortato i giovani a non avere paura e ad affrontare i problemi con "l'impegno e il potere della speranza". Davanti ad una platea di direttrici e direttori dei principali college amereicani Michelle Obama, ha consegnato il premio alla "preside dell'anno" ed ha tenuto il suo ultimo discorso dalla Casa Bianca.Dopo aver ricordato che, negli 8 anni del mandato del marito, l'amministrazione Obama ha raddoppiato i fondi all'educazione ed ha efffettuato importanti investimenti per il "diritto all'educazione per tutti", la first lady ha affermato che "l'educazione e la diversità" sono due valori fondanti della società americana e che: "Questa nazione appartiene al popolo. Anche chi parte da una condizione di povertà può raggiungere grandi risultati con una buona educazione e il duro lavoro. Questo è il sogno americano".Michelle Obama ha aggiunto che "la diversità culturale e religiosa rende l'america ciò che è" allo stesso tempo: "non si puo considerare la libertà come qualcosa di sempre sicuro e garantito" ma è necessario combattere e lavorare per preservarla.Senza mai citare il prossimo inquilino della Casa Bianca Donald Trump, Michelle Obama ha posto la sua enfasi su valori che si diversificano radicalmente da quelli che hanno caratterizzato la campagna elettorale del prossimo presidente degli Stati Uniti.In conclusione l'ormai quasi ex-First lady ha esortato i giovani a non avere paura e ad affrontare i problemi con "l'impegno e il potere della speranza".

Condividi